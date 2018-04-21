侯全力戰蘇「市民才是最大咖」

2018年04月21日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／綜合報導 吳岳修、／綜合報導

針對總統府祕書長陳菊傳出將擔任民進黨新北市長候選人蘇貞昌競選總部主委，人在史瓦濟蘭的蔡英文總統露出口風表示，總統府祕書長是政治任命，有政治角色扮演，不論哪一黨執政都有前例可循，會有一定彈性讓菊姐有角色扮演。對於綠營推出總統選戰級大咖輔選，國民黨新北市長參選人侯友宜20日豪氣表示，歡迎愈多重量級人士，在他心中，「真正大咖是新北市民」。

侯友宜20日前往鶯歌探視八仙塵爆受害人黃家慧，她在塵爆受傷前就讀文化大學體育系，跆拳道獲獎無數，傷後被迫捨棄最愛的跆拳，但在家人朋友幫忙下，創立「崔神霸氣鍋」涮涮鍋餐廳，自力更生走出一片天。

侯友宜特地到涮涮鍋店用餐，替黃家慧加油打氣，他說，八仙塵爆造成死傷者及家屬很大的痛楚，社會要給他們更多關心及力量；黃家慧則是感謝侯在擔任副市長起至今，「沒有忘記我，多次探望關心」，黃母更是緊握侯的手，祝他高票當選。

面對綠營祭出總統選戰級競選規格，侯友宜說，他的競選團隊都是年輕朋友，需要更多好朋友支持跟鼓勵，讓這些年輕人從小咖變大咖，他歡迎民進黨推出愈多重量級人士，他會全力迎戰，不畏懼也不退卻。

對於是否知道陳菊會接蘇貞昌競選總部主委？蔡英文在史瓦濟蘭與媒體茶敘時指出，「我沒有確切訊息，但我確切認知，菊姐跟蘇院長交情很好」。總統表示，陳菊與蘇貞昌有數十年交情，總統府祕書長是政治任命，有政治角色扮演，不論哪一黨執政都有前例可循，有一定彈性讓陳菊有角色扮演，而陳菊也會有自己的判斷。

不過，前總統陳水扁在20日的「新勇哥物語」中，卻透過「勇哥」直言不妥，這是有關黨政分際必須接受嚴峻檢視的政治問題，即使在他過去8年總統任內，也從未有過總統府祕書長擔任地方民選首長競選主委的例子；勇哥也力勸陳菊去選台北市長，2006年謝長廷選北市長都有41％，菊姐當然更有勝選機會。

(中國時報)