國民黨徵召蘇清泉選屏縣長

前立委蘇清泉。（蘇清泉提供）

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中國時報
／綜合報導

針對屏東縣長提名人選，國民黨中央提名協調小組會議昨天邀請已表態的前立委蘇清泉與前客委會副主委李朝明進行協調，最後李朝明同意退出，確定將徵召蘇清泉代表國民黨參選。國民黨組發會表示，下周地方黨部就會提報，周三中常會除了屏東縣，也將通過徵召前立委吳育仁參選嘉義市長。

年底屏東縣長選舉提名，由於基層始終無人表態，國民黨原規畫徵召學者背景的李朝明上陣，但消息傳出後，蘇清泉突然表態，發表聲明宣布參選縣長。

面對出現兩雄相爭的局面，國民黨中央提名協調小組昨天邀蘇清泉與李朝明兩人協調，在李同意退出的情況下，最後決定由屏東縣黨部提報「建議」蘇清泉代表黨參選縣長。

組發會主委李哲華會後表示，李朝明確實極力爭取，但因現在距離選戰時間已經很短，考慮參選人知名度、選戰經驗及競選班底完整度，蘇清泉都略為領先，而李也同意玉成，等縣黨部下周二之前提報建議案後，就會提名蘇清泉參選。

「真的鬆一口氣！」國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝多次參與協調，探詢可能的縣長人選，如今終於盼到結果，她說，縣黨部會依協調結果提報中常會，希望人選敲定後可以加速後續選舉布局。

國民黨中央提名協調小組會議下午原本還將召開金門縣長提名協調小組會議，但表態參選的縣議員陳玉珍因故未出席，另外3位參選人雖有初步共識，但仍待與陳玉珍討論才能達成最後具體結論。

(中國時報)

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