台大學生會 促撤深澳電廠案

台大學生會20日連結校內外多個系所學生會及環境社團，在校內舉行反空汙遊行，呼籲台大校務基金撤除對高汙染企業約1.7億元投資，避免淪為汙染幫凶。（李侑珊攝）

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中國時報
／台北報導

深澳燃煤電廠引發高度空汙疑慮，台大學生會昨日集結校內外系所學生會、環境社團，在台大校內舉行反空汙遊行，並向政府強烈喊話，空汙改善與能源政策密不可分，政府應主動退回深澳燃煤電廠一案，台大校務基金亦應撤回107年度針對包括台塑石化等高汙染產業1.7億元的投資。

不滿未來沒乾淨空氣

深澳電廠興建案引發外界質疑，台電董事長楊偉甫指出，興建該電廠主要為補足北部用電缺口，雖應因區域環境條件限制，採用燃煤發電設計，但其空汙防制可以做到趨近於燃氣電廠，對台大學生會說法予以尊重，也會基於同理心，就其期待，努力做好空汙防制。

由台大學生會發起的反空汙遊行活動，串聯校內外多個學生團體，包括台灣大學研究生協會、台大氣候行動社及清華大學學生會等。台大學生會永續部部長林孟慧表示，近年來台灣空汙問題嚴重，且消息不斷被揭露，廣大民眾日益重視空汙所帶來的健康風險；「身為青年世代，我們不能漠然承受台灣政府留下一個沒有乾淨空氣的未來！」

林孟慧指出，經濟部與台電不顧地方政府及居民抗議，3月強行通過啟動深澳燃煤電廠的計畫，青年團體強烈質疑政府想要改善空氣品質的決心；台大學生會更串聯校內外學生組織，透過聲明呼籲政府，空汙改善與能源政策密不可分，能源政策應作通盤、長期規畫。

林孟慧認為，深澳燃煤電廠的興建，強烈關乎台灣未來30年的能源發展，其所產生的PM2.5，更強烈危及周遭居民的健康，政府應立即主動退回深澳燃煤電廠的開發案，並積極面對能源轉型，面對空汙！

台大學生會會長林彥廷更重批，政府興建深澳燃煤電廠，造成嚴重空氣汙染，台大校務基金卻投資非常多高排廢、高汙染的產業，其中包含台塑石化、中國鋼鐵及亞洲水泥，「應該負起社會責任的大學，不應該變相地成為空汙幫凶」，呼籲台大校方應積極推動責任投資原則，撤除對台塑等企業的投資。

台電：兩害相權取其輕

針對台大學生會指台大投資高汙染等企業，共花費約1.7億元，記者多次聯繫台大，無法取得校方回應。

「蓋深澳電廠，主要因應北部供電缺口相當大，沒有這電廠，對北部地區發展、民眾生活都將造成影響。」楊偉甫說，但囿於區域環境條件不適合蓋燃氣電廠，在兩害相權取其輕下，設計為燃煤發電，但可以肯定的是，在空汙防制上，可以做到與燃氣電廠相去不遠。為讓外界更通盤清楚深澳電廠開發案，台電會在下周對外說明。

(中國時報)

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