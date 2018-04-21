要求美卿助台 重回世衛觀察員

2018年04月21日 04:10 中國時報 江靜玲 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲與梅南德茲正式提案(H.R.3320)，要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲世界衛生組織(WHO)觀察員地位。

本屆世界衛生大會(WHA)將於5月在日內瓦召開。參院多數黨黨鞭柯寧和外委會資深成員魯比歐，並列這項法案共同發起人。

提案要求美國國務卿應支持並協助台灣參與世衛大會。若是台灣未能獲邀與會，國務卿必須提交報告說明。

殷荷菲19日發布新聞稿指出，台灣透過面對全球衛生挑戰與因應，展現了對世界衛生的承諾。但過去兩年，即使作為觀察員，台灣仍被阻擋於世衛大會之外。顯然是中國大陸的外交霸凌讓台灣受到阻擋。

殷荷菲表示，致力協助在世界衛生大會佔有一席之地，對防止中國大陸透過國際組織進行擴張政策，將有很大助益。

梅南德茲則表示，世衛組織在北京壓力下撤回對台灣的邀請，鑑於確保全面的國際協調與合作，有效應對全球致命傳染病與其他公衛危機威脅，以政治動機排除台灣，短視且具潛在危險。

魯比歐強調，隨著大陸繼續致力孤立和欺凌台灣，美國必須堅定且盡力確保台灣有意義地參與國際組織。

聯邦眾院1月9日口頭表決通過類似法案，並送交參議院討論。殷荷菲等人今天提出的法案是參議院版本，將送交參院外交委員會討論表決，通過後送參院大會。若本案在參院關，依程序，參眾兩院將討論一共同版本，經兩院重新表決後，才會送呈總統簽署立法。

對於美國國會參眾兩院以具體行動堅定支持台灣參與WHO，駐美代表處表達誠摯感謝。

世界衛生大會（WHA）下月要開會，蔡英文總統與訪問史瓦濟蘭隨行記者茶敘時，對於台灣是否會和史國討論如何突破、參與的方法？蔡總統表示，台灣對我邦交國的醫療、公共衛生協助，是有相當的成效，邦交國對這點都非常肯定，「這就是為何在WHA，台灣邦交國都願意為我發聲，說出我們應該有的權利。」

外交部長吳釗燮表示，目前邦交國在世衛部分，包括在大會幫台灣發言，或組成台灣隊和世界衛生組織接洽，「他們(史瓦濟蘭)會支持我們」；媒體追問，是否有答應？吳釗燮斬釘截鐵表示，「有答應」。

(中國時報)