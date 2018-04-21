18億！張榮發總裁專機 傳成龍買了

長榮集團創辦人張榮發私人飛機。（摘自網路）

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中國時報
／台北報導
港星成龍（新華社）

長榮集團創辦人張榮發生前使用的「總裁專機」，長榮航空證實，總裁專機已在上個月售出，其他資訊不便透露，傳出買主是港星成龍，飛機正在機棚內更改塗裝。不過，成龍在台灣的經紀公司並未做出任何回應，經紀人未接電話、未讀訊息。

編號「N888YF」的波音737-700型商用客機，是長榮在2003年購入，當時市價約新台幣18億元，裝潢使用頂級材料，由張榮發親自挑選，耗時近1年打造，機上設備包括臥室、會議室、淋浴間，而負責監造的，正是張的小兒子，長榮航空前董事長、現星宇航空創辦人張國煒。

長榮航空昨回應，該架飛機於3月下旬已售出，基於買賣合約規範，買家及其他相關資訊不便透露。

為增加飛機續航力，專機的貨艙全被改成油箱，加大引擎推力，可從台北直飛美國西岸，中途不需停下來加油，是同款飛機中續航力最長的飛機。

由於專機飛行時數不多、保養得宜，裝潢也很講究，被喻為是物超所值。

據悉，長榮賣掉總裁專機的原因，主要是該架飛機在張榮發生前就不常使用，唯高階主管出國出差時，有機會獲總裁同意搭乘；而張過世2年來，專機鮮少使用，繼續飛上天只是為了取得適航許可，在成本考量下，讓長榮決定賣出。

(中國時報)

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