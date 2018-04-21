新北戶政展 衝關400萬人口

2018年04月21日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市政府20日起一連11天在板橋火車站B1舉辦「新北戶政展」，展出戶政檔案文物，更透過影音、VR等多媒體技術，重現天后蔡依林、王永慶等名人精彩生平，國際鑑識專家李昌鈺19日親自到林口戶政事所辦理遷籍，讓參觀民眾了解新北歷史軌跡及在地人文風貌，也盼吸引更多人入籍新北市，朝400萬人口邁進。

新北市人口將破400萬大關，市府即日起在板橋火車站B1舉辦「2018新北戶政展」，市長朱立倫出席開幕記者會，與新莊在地百年歷史的小西園布袋戲第三代、新西園布袋戲偶團長許正宗操偶互動，為活動揭開序幕。朱立倫表示，戶政與每個人生活息息相關，戶政資料可看出每個人生命軌跡和時代背景，去年戶政展結合十大宗親會及景點，吸引超過20萬參展人次，今年從歷史照片、地方風土與人物、影音科技面向，引領民眾回首新北市發展歷程。

民政局長江俊霆表示，展覽即日起至30日止，分為「以人為本」、「戶政齊家」及「新北願景」3大主題區，羅列各年代生活老照片、文物與50到60年代影像紀錄，帶領大家重拾老記憶。

江俊霆說，市府精選24位深耕地方及出身新北知名人物與創作展示，除馬偕醫生、企業巨擘王永慶、醫學博士杜聰明、雲門舞集創辦人林懷民、歌手蔡依林外，還有展示製墨達人陳嘉德、芒雕大師陳逢顯、天燈達人胡民樹等人作品，以及李友邦將軍抗日書籍。

民政局透露，國際鑑識專家李昌鈺19日到林口戶政事所辦理遷籍，將戶口從新竹遷入新北市林口區，並為新北錄製宣傳影片，拚新北早日衝破400萬人口。

在「新北願景」展區，特別設置360VR虛擬實境專區，在展場就可以實境體驗深澳、九份與平溪天燈壯闊風光與美景，以及市府近年的施政成果，透過趣味互動及寓教於樂模式，共同見證新北400萬人口發展的新里程。

民政局表示，戶政展開放時間為上午9時到晚間8時，除提供免費導覽，每日2場有獎徵答，現場設有行動戶政櫃檯，提供民眾自然人憑證申辦、快速遷入等服務。

(中國時報)