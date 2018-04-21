長榮送愛 義賣手繪傘助伊甸

2018年04月21日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

張榮發基金會結合長榮桂冠連鎖酒店邀請知名畫家王傑，將基隆港灣景色以水彩畫繪在雨傘上，媒合伊甸基金會製作200支手繪愛心傘，首波義賣活動熱銷一空。張榮發基金會表示，義賣所得14萬元將捐給伊甸基金會幫助身障朋友，也希望藉由彩繪愛心傘行銷基隆市，讓大家認識基隆之美。

張榮發基金會與基隆長榮桂冠酒店20日上午共同舉辦愛心傘義賣捐贈儀式，基隆市政府副市長林永發致詞表示，這個社會很需要送暖，藉由彩繪傘義賣活動，更彰顯雨傘不一樣的正面意義，也是在地企業回饋鄉親的典範。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，基金會與基隆長榮桂冠酒店長年攜手以行動關懷基隆，近年除了在和平島舉辦淨灘活動，桂冠酒店也提供數千件愛心家具給基隆弱勢民眾、提供廚房供社福團體舉行食安講座、邀請視障音樂家至酒店表演等公益活動，這次希望藉由義賣愛心傘，幫助基隆的身心障礙朋友，進而帶動基隆市民投身公益的風氣。

基隆長榮桂冠酒店總經理孫衍菁表示，這次特別邀請留學西班牙學習繪畫的在地畫家王傑老師，從長榮桂冠酒店17樓俯瞰基隆港，花整整1年時間，將基隆港背山面海景致，以水彩畫繪在傘上，並媒合伊甸基金會身心障礙朋友於傘面加工，製作出獨一無二的晴雨傘。

孫衍青指出，首波義賣活動由基隆長榮桂冠酒店住宿旅客認購，200支愛心傘馬上賣光，共獲得14萬元，後續也將推出第2波義賣活動，義賣收入將全數捐給伊甸基金會，幫助弱勢兒童及身障朋友。

伊甸基金會副執行長林文賓說，非常感謝張榮發基金會與長榮國際連鎖酒店照顧基隆的身障朋友，讓多雨的基隆，增添更多溫暖人心的陽光，這筆義賣所得將用在兒童早療及身心障礙照顧服務方案。

(中國時報)