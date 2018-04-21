台股重挫191點 跌破半年線

台北股市20日跳空開低，一路走跌，收盤重挫191.84點，為10779.38點，跌幅1.75%，成交金額新台幣1553.36億元，股民在號子內思考下一步投資方向。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

受到晶圓代工龍頭台積電法說營運展望不如預期，昨開盤帶量重挫、股價暴跌逾6%，蘋概股弱勢，拖累台股終場下跌191點，應聲跌破半年線，指數收在1萬779點；國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，「事情大條了」，台積電不僅是景氣縮影，更是經濟成長的重要指標，在第2季是科技業接單旺季之際，龍頭卻面臨衰退窘境，意味全球景氣有「轉弱」趨勢。

分析師：全球景氣轉弱

台積電全年營收下修，蔡明翰明確指出，這對台股、國際股市的影響力，遠比中美貿易戰還要嚴重，理由很簡單，中美貿易戰說穿了是口水戰、炒議題，中美雙方領導人都清楚，砍殺到最後都不會有好結果，只要肯「握手言和」問題一夜就全解決了。

但台積電的問題就大了，蔡明翰指出，這是實質基本面的衰退、景氣需求轉弱，即使各國政府給予減稅、政策利多，景氣問題很難在短時間內翻轉。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析，除了台積電因素外，國際情勢變化、外資動向保守等干擾，都是台股盤勢出現波動的原因；就技術面來看，廖哲宏表示，台股呈現區間狹幅整理，自前高1萬1270點至今走勢呈三角收斂型態樣，若能有效守住目前狀態，將可望維持整理格局。

專家建議 短線保守操作

台積電、科技類股領跌，蔡明翰警示，在景氣需求萎縮下，接下來包括生技、消費、鋼鐵類股都將受到波及，台股第2季風險拉升，除非接下來有明顯利多，建議投資人短線轉為保守操作。

儘管智慧型手機需求疲弱，廖哲宏看法則較為樂觀，因為新的科技應用將陸續接棒，從近期矽晶圓及被動元件供不應求的狀況觀察，建議投資人目光可轉向第3季，伴隨科技產業逐漸進入旺季，科技業營收、獲利動能仍能逐漸加溫。

雖然台積電展望遭遇亂流，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，半導體架構下的高速運算、AI人工智慧、智慧汽車和物聯網等4大領域，未來仍值得投資人關注，此高速運算占台積電業績比重，將逐漸提升，不僅分散智慧型手機市況的影響程度，也顯示該領域深具發展潛力。

(中國時報)

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