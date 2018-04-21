國泰金：股市樂觀指數連2月下滑

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中國時報
／台北報導

中美貿易戰如火如荼，中興通訊、高通等大廠恐連帶遭殃，國際股市大幅震盪、台積電全年營收下修壓力，讓民眾投資意願受到衝擊；國泰金控昨公布4月國民經濟信心調查顯示，民眾股市樂觀指數再下跌至負19.4，連續2個月下滑；此外，在近期金融市場波動加劇的影響下，民眾風險偏好指數也連續3個月下滑至負4.2，2個重要指標均處在近半年以來的低點。

國泰金控經濟研究處協理陳欽奇表示，民眾經濟信心下挫，景氣現況樂觀指數、展望樂觀指數皆下滑，皆來到近1年的低點，就業展望與薪資上漲預期指數也明顯回弱，顯示民眾對景氣與勞動市場看法均趨保守；所幸民眾消費意願尚未受到波及，大額消費與耐久財的消費意願皆呈現穩定態勢。

值得注意的是，在現行通膨、景氣展望下，台灣今年可能出現實質負利率，而國泰金調查顯示，有45.9%的民眾支持央行加速升息腳步。

國泰金控解釋，台灣銀行目前1年期定期存款固定利率為1.035%，通貨膨脹率為1.21%，今年可能出現實質負利率，在現實的情況下，調查指出，民眾最想投資的資產依序為台股(含台股基金)、新台幣存款以及黃金，陳欽奇解讀，顯示民眾避險意識仍相當高，這與民眾風險偏好指數下滑也相呼應。

(中國時報)

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