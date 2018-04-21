華銀紐行未挨罰 顧立雄讚許

美國聯準會19日針對華南銀行紐約分行，洗錢防制缺失，發布禁制令，要求限期改善，但並未開罰。圖為華南銀行台北新總行大樓。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

美國聯準會（Fed）19日針對華南銀行紐約分行，洗錢防制缺失，發布禁制令，要求限期改善，但並未開出巨額罰款，消息傳回國內，金管會主委顧立雄表示，華銀此事證明「有心要把它做好，就可以得到肯定」。金總理事長許璋瑤也說，至少沒有罰款，只要求後續改善，值得鼓勵。

華銀在美國時間19日與美聯準會簽署合意書，雙方合意應對紐約分行防制洗錢制度提出改善計畫並落實執行，合意書並無罰款且無涉及洗錢情事。Fed於合意書中表示，「華南商業銀行已採取措施來降低其銀行祕密保護法／防制洗錢的風險，並持續執行改善對紐約分行相關營運活動的督導及其法令遵循計畫」。

華銀主管指出，2017年8月底接獲FRB與DFS的聯合金融檢查報告後，總行立即成立專案小組，委聘第三方專業顧問協助紐約分行推動改善工作，並依規畫時程陸續完成改善。董事長吳當傑也於改善期間每季赴紐約拜會美國監理機關，說明改善規畫及執行情形，宣示落實法遵與防制洗錢工作的決心。

昨日未被開罰消息傳回台灣，顧立雄指出，最後沒有罰鍰，而是提出2個月內提缺失改善計畫，這就表示有心、無心會差很多！他並表示，對台灣年底要接受亞太防治洗錢組織的查核有信心，相關作為也趕得上年底接受實地查核。

吳當傑則強調，這次事件總行投入資源，希望紐約分行好好改善，他個人一直認為這是一個機會，雖有許多要改善的地方，但可藉此好好翻轉體質，符合主管機關規定，這是很重要的！

(中國時報)

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