建商搶進 11期推案有看頭

隨著74號快速道路、洲際棒球場完工後，崇德、洲際雙核心商圈儼然成型，吸引中部建商前進推案。圖／黃繡鳳

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中國時報
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隨著74號快速道路、洲際棒球場完工後，且民間企業投資利多不斷，崇德、洲際雙核心商圈儼然成型，吸引中部建商前進推案。

74號快速道路旁的洲際棒球場進駐後，帶動區域經濟逐漸往西發展。再加上中信金控砸下百億重金打造複合式商場影城及星級飯店，且好運來宴展中心正式營運後，帶動洲際商圈發展。

現階段台中巨蛋招商作業接續啟動，主場館包含1座可容納至少1萬2000席以上的多功能室內體育館，館內可舉辦籃球、排球等運動賽事，以及藝文娛樂表演，洲際商圈發展備受各界看好。

崇德商圈知名餐飲林立，包括春水堂、UNIQLO等知名連鎖品牌爭相進駐，近期更有傳聞誠品書店、好市多將進駐的消息，加上捷運紅線綠線規畫，生活機能相當成熟。

近年來中部建商持續挺進11期推案，包括位於台中巨蛋第一排的順天「硯山行」個案，規畫75至90坪，每坪開價38至40萬元，每戶均採3面採光，預計6月交屋，銷售已近8成。

預售新案則有「國泰PLUS」，產品規畫38至50坪，平均單價40萬元，目前銷售破8成。坤悅開發「泰若天成」個案，基地位於北屯區崇德五路與河北二街口，鄰5200坪三分埔公園，規畫49至63坪，3至4房產品，主要鎖定小家庭、換屋等自住市場，該案預計今年底，明年初完工交屋。

周圍的新成屋，如德光建設的「一景苑」，規畫55至75坪，鄰近星巴克、春水堂等知名商家；龍寶「仁美臻邸」為雙棟四併建築，坪數42至71坪，開案不久即宣告完銷。

知名建商總太集團永福地產推出「洲際W」新案，喊出全面均一價口號，年後悄悄潛銷，更在11期投下一顆震撼彈。其基地緊臨2500坪雙公園，目前高樓層去化速度快，強調無限棟距視野景觀，產品規畫2至4房，26至46坪，自住客買得起。

另外，熱銷中的大毅「讚幸福」個案，臨潮春公園，2至4房的規畫，鎖定年輕族群；「勝美築」開價2字頭、總價700萬元左右，規畫27至30坪，也備受首購族青睞。

交通建設向來是帶動房市的最大利多之一，崇德、洲際、以及台74號道環外的部子重劃區，號稱北屯金三角。

崇德商圈單價每坪已站穩3字頭，而鄰近的洲際商圈，隨著周邊龐大商機及各項商業、交通投資利多帶動下，房價也逐漸朝3字頭邁進。

(中國時報)

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