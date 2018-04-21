屏東縣長率隊 赴台中招商

2018年04月21日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

除了東南亞國家積極抵台中招商後，日前屏東縣政府也來台中推廣屏東舊酒廠及第二路外停車場BOT案，吸引中部建商與會，擬多角化經營創造多贏的局面。

營建業包括總太地產、豐邑建設、台灣國際開發、中友百貨、台開、力麒建設、高力國際、遠雄集團、德昌營造、老英格蘭莊園等企業出席，場面相當熱絡。

近年軌道經濟投資題材熱絡，政府TOD投資案北中南遍地開花。據統計2018年政府預定公告招商案件，高鐵、捷運沿線土地開發招商案金額達千億元以上，採捷運聯開等具所有權之招商案，今年更超過7成。

目前台中捷運綠線6處已啟動招商、藍線可行性評估審查通過，且台中火車站刻正辦理規畫作業。再往南走，高雄捷運凹子底站龍華國小設定地上權脫標、捷運黃線啟動，投資商反應熱烈。

親自北上招商的屏東縣長潘孟安表示，屏東縣政府近期招商成果包含高雄榮總屏東大武分院投資70億元、義大屏東醫院投資100億元等，民間企業持續進軍屏東投資。而屏東縣政府更持續釋出各項利多，包含屏東－潮州高架雙軌電氣化、青島街文創園區、萬年溪水岸環狀藍綠帶，以及殺蛇溪生活心樂章等，未來屏東市極具發展潛力。

屏東縣政府城鄉發展處處長張桂鳳也表示，為了提升民間機構投資誘因，特別辦理屏東舊酒廠及第二路外停車場BOT案招商。

她說，在可行性規畫階段召開招商說明會，以了解企業界投資意見，使該案招商文件更符合市場需求。

此次說明會出席業者也提出有關權利金收取方式、土地租金優惠等議題，透過面對面的充分溝通，依據其使用需求，提出多元之開發方式，供主辦單位參考。

(中國時報)