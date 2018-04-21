京祐雅正 現代桃花源

2018年04月21日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

單元二重劃區是中台灣嶄新的豪墅聚落，全區低密度、低容積、低建蔽率、高綠覆率的開發特色，吸引頂級企業主進駐。

京祐建設「雅正」豪墅社區已完美落成，現代化外觀融入特色建築語彙，展現樸實低調的大戶人家風範，氣質不凡。單元二與七期僅一路之隔，北側緊鄰七期新市政中心，東側有發展成熟的黎明商圈，西側可接國道一號與74號快速道路，南側直達台中高鐵站，被譽為七期後花園。

其中與市政路近乎零距離的「龍富段」更是區內最被看好的地段。京祐建設「雅正」個案，基地位於「龍富段」龍德路，近市政路、公益路，規劃為純雙併豪墅住宅。1300坪基地只規劃28戶雙併電梯別墅，戶戶地坪40-61坪、建坪106-122坪，總價6286萬元起，單純好住。

「雅正」純雙併別墅莊園，建築外觀設計使用花崗石與黑色鋼板雷射雕刻，以黑白色調呈現現代東方禪的設計風格，正面側面外觀全石材，更彰顯其建築氣勢。

社區戶型分臨路與社區型兩種，地下室停車空間有採光天井、園藝垂直綠化，讓自然光與植物直接灑落地下室，視野寬闊明亮。

戶戶都有花園、主樹和水景，並預留玄關、和室空間，可規畫為招待會館。二樓為客餐廳、廚房空間，並擁有花園大露臺，全棟五套房規畫，起居空間寬敞舒適。

為符合低調企業主的樸實身段，「雅正」精選業界頂級建材配備。如廚房選用賽麗石檯面、STOSA廚具、ARISTON電器等，衛浴為德國Villeroy&Boch品牌，冷氣主機統一設置，讓建築內外呈現一貫的高雅質感。

素來以打造高品質建築聞名的京祐建設，不拚速度、不急推案，信奉「與時俱進、恆久思維的精緻工藝」，堅持好的建築須嚴肅以對、虔敬如朝聖般，打造出一棟棟地標建築。

(中國時報)