愛相隨 身障者彩繪行李箱

畫話協會會員自即日起至5月5日止，在臺中歌劇院陸府藝角舉辦畫展與行李箱展，展現自食其力的成就感。圖／黃繡鳳

友善列印
中國時報
文／

畫話協會會員自即日起至5月5日止，在台中歌劇院陸府藝角舉辦畫展與行李箱展，展現自食其力的成就感。

「愛與美的力量 行遍世界－創意行李箱包世界趴趴GO」展出的行李箱、後背包，是由畫話協會的身心障礙學員所創作。

不只畫作中顯露出想像力與創造力，用畫作製成行李箱，也訴說著他們與世界接觸的渴望。

畫話協會祕書長蔡啟海老師本身也是中度小兒麻痺患者，他靠著自身努力獲得公費留學，修得英國布里斯托大學特殊美術教育碩士。

他還因設計電腦輔具教學而獲得優良教師師鐸獎，長達30年時間獻身於美術教育與特殊教育，是藝術與生命教育結合最佳實例。蔡啟海相信藝術能啟發人心，幫助身心障礙者在創作中獲得成就感與人生價值，因此在退休後成立畫話協會。

陸府生活美學教育基金會表示，陸府藝角從2016年推動行動美術館、2017年推動美學扎根教育，今年也協助畫話協會將「藝術」與「生命教育」結合，擴大美學的力量。基金會也收藏了畫話協會「葉的蔓延」、「餘暉海景」2幅畫，規畫擺放在社區中。

這次展出的作品中，包括以台中國家歌劇院為主題所創作的行李箱包，還有以障礙者的生活體驗為藝術題材的畫作，讓觀者省思社會應對障礙者更多的關懷。11幅畫作中，有10幅是油畫，另1幅是電腦繪圖輸出，而背後的故事相當激勵人心。

這幅名為「聚精會神」的電腦繪圖是由一位患有肌肉萎縮症的會員所畫，他面對生命的挑戰仍舊積極樂觀學習，為大眾楷模。

由陸府收藏的「餘暉海景」油畫，則是一位腦性麻痺學員，用手貼近臉部控制顫抖的手，緩慢畫下輪廓線條，卻成就不凡的抽象風景，可謂「心中有愛，行動無礙」。

(中國時報)

京祐雅正 現代桃花源 匠泰璞臻 住在大自然裡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。