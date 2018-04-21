匠泰璞臻 住在大自然裡

2018年04月21日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

中部建築冠全台，連埔里山城別墅「匠泰璞臻」，也禮聘七期豪宅設計大師陳顥，採用最頂級RESORT的建築元素，融入山景與綠意，呈現無界概念，打造休閒度假別墅。

國道六號通車後，迅速連接台中市和埔里鎮的距離，再加上埔里觀光計畫積極啟動，打造了埔里新市政新氣象，為埔里帶來更多的觀光人潮，也創造出無限商機。

「匠泰璞臻」個案地段優越，基地位於南投縣埔里鎮最新的大湳重劃區，鄰近最新開發的福興溫泉區、微型園區、中台禪寺和私立普台中學學區。10分鐘車程可達台灣地理中心碑、國立埔里高級工業職業學校、台中榮民醫院埔里分院、鯉魚潭。3分鐘可上國道六號埔里雙交流道，南來北往交通四通八達。

為了打造出地標建築，匠泰開發建設特別邀請七期豪宅設計大師陳顥規畫產品。陳顥認為，在埔里美麗的山城，規劃「匠泰璞臻」別墅，不是只有設計一棟建築物，而是要融入山景和綠意，讓家就住在大自然中。他說，遠山是最好的背景，讓每一棟房子前的主題樹，天天張開雙臂迎賓，歡迎主人回家。

陳顥也透過隔柵與清玻璃陽台呈現無界概念，讓家與大自然合而為一。其中，雙層隔柵除了讓住戶保有隱私外，通風、採光又好，也讓建築物表情更加豐富。陳顥強調，豪宅定義不斷升級，早期講究材質雕工、金碧輝煌的貴氣，近年來則視為個人珍藏的品味宅，唯有品牌、品質與品味，才能創造出屬於豪宅獨特的價值。

「匠泰璞臻」個案除了產品規畫完善外，其施工結構嚴謹、細膩，也令住戶感動。

匠泰開發建設非常注重結構體的安全及品質，一律採用高標準的施工規格，包括結構形式、建材及設備等，並堅持全面使用筏式基礎工法，讓建築物安全有保障。

為了守護住戶的健康，「匠泰璞臻」個案建材配備也很頂級。包括採用「全戶式全熱交換機+PM2.5空氣清淨機」隔離髒空氣，並透過日本YKK高級水密窗、8+8膠合複層玻璃防風擋雨等，讓住戶享受舒適又自在的別墅生活。

(中國時報)