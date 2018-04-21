兩岸民間經貿交流 熱度未減

2018年04月21日 04:10 中國時報 吳泓勳 、 陳君碩 、 陳祐誠 ／上海、北京台北報導 ／上海、北京台北報導

大陸第一家派駐台灣的經貿團體機構，中國機電產品進出口商會台北辦事處從去年6月副主任蔡其泉退休之後，該位置持續空懸。但據了解該職位將由機電商會副會長高偉5月正式來台接任，顯示在兩岸「惠台31項措施」方針背景，陸方仍派出相應層級人員赴任，凸顯兩岸民間產業的經貿合作交流仍熱絡不斷。

去年6月懸缺至今

熟悉高偉人士透露，高偉過去有從事對台經濟工作的經歷，在推動兩岸經濟合作中有比較豐富的經驗，也有很多台商認識或得到過他的幫助。

機電相關產品在兩岸貿易和投資合作中占據重要地位，大陸機電商會更成為兩岸經貿團體互設辦事機構當中，首家來台設置辦事處的團體，並從2013年1月正式啟動；現任台北辦事處主任李榮民屬於正會長層級。

陸仍派高層級來台

只是副主任蔡其泉去年6月退休後，該職缺一直未能補上，一度讓各界擔憂是否可能影響兩岸間的經貿交流。據了解，大陸方面已敲定由高偉來台接下副主任一職，預計5月到職。從大陸工商團體仍派出高層級人員來台赴任，可見兩岸經貿交流的熱度未減。

此外，兩岸觀光小兩會中，大陸的海旅會辦事處主任任佳燕於去年赴台履新，我方台旅會的北京辦事處主任楊瑞宗，去年也一度傳出要調回台灣。

涉台人士指出，當前兩岸關係不佳，台灣只要循慣例派出常任文官，不派出色彩鮮明的政務官接任，大陸都會放行。

我盼維繫觀光交流

我方官員透露，年初剛接任台旅會北京辦副主任的黃桂珠屬簡任十職等，比前任副主任江志端高一職等，即展現蔡政府盼望維繫兩岸觀光交流。

觀光局長周永暉表示，楊瑞宗今年被留任，至少將會繼續擔任主任至明年3月20日，暫無繼任人選。

涉台人士指出，明年如楊瑞宗離任，其接任人選必然要是政治色彩不鮮明的「常任文官」；該人士舉例指出，像葉菊蘭出任「台灣觀光協會」的會長後，該協會主辦的旅展，大陸就不來參加了。

(中國時報)