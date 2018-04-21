新聞透視－官方雖冷 民間互動不能降溫

2018年04月21日 04:10 中國時報 李文輝

當前兩岸政治僵局難解，大陸對台軍事壓迫又節節升溫，不過，從大陸機電商會副會長高偉5月仍將赴台接任機電商會台北辦事處副主任一職來看，縱使兩岸官方交流中斷，維持經貿和觀光是兩岸民間交流的最後底線，雙方都應維持互動的誠意和決心。

隨著陸美貿易戰升高、美刻意對台釋出難以承受的善意、加上共軍持續繞台，美陸台大三角關係面臨考驗。貿協登陸淮安國際食博會，都為了名稱鬧得不愉快，顯示過去在「九二共識」基礎下爭取到的「創造性模糊」空間，已限縮到最小程度。

平心而論，當前兩岸官方互動已經到了壞到不能再壞的地步，但即使如此，兩岸雙方對於如何深化民間交流仍保持相對彈性；特別是經貿與觀光一環更是兩岸民間交流的重中之重。

坦白說，大陸即使對台軍事壓迫持續上升，但從讓高偉來台上任一事，仍可看出，大陸對深化兩岸民間經貿交流的重視；而大陸惠台31條措施，基本上也是遵循相關思路。

大陸當局最近對台採取軟硬兼施的兩手策略，但也對蔡政府留出「聽其言，觀其行」空隙，惟智者能以小事大，民進黨政府既已宣示要以《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，就應說清楚兩岸關係的真實定位，是大陸地區和台灣地區、兩岸同屬一中的關係。

大陸對台態度強者恆強、軟者更軟，既然兩岸領導人都說已為對方「釋出善意」，那麼民進黨政府更有義務把因應兩岸政治隔閡而做出創造性模糊的「九二共識」找回來，而非一味迴避，將台灣民眾安危獻上祭台為芻狗。

(中國時報)