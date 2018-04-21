被稱中國台灣 貿協要求刪改

2018年04月21日 04:10 中國時報 陳君碩 、 王莫昀 ／江蘇淮安台北報導 ／江蘇淮安台北報導

兩岸關係不佳，在國際性活動的矛盾尤其尖銳。經濟部的半官方單位「對外貿易協會」，19至21日率多家廠商，參加在大陸江蘇淮安舉辦的國際食品博覽會，但在展館外的看板介紹中，被冠上「中國台灣」，因而向主辦方抗議要求刪除，最終遭拒，貿協代表因而缺席與大陸官員同台的所有場合，表達抗議。

中國（淮安）國際食品博覽會19至21日在江蘇省淮安市舉行，分成「境內食品館」與「境外食品館」，台灣與日本、韓國、荷蘭等外國，被分在境外展團。台灣貿協也以「台灣貿易中心」名義，率20家台灣廠商參展。

由於是國際性博覽會，會館外廠商介紹看板中，將所有台企前面都加上「中國」二字，「台灣貿易中心」成了「中國台灣貿易中心」，台北市北投區艾立商行，也跳過台灣，直接稱「中國台北市北投區艾立商行」。

據了解，在開幕式前一天，台灣貿協代表就與陸方多次交涉，要求將「中國」兩字拿掉，淮安市商務局也緊急聯繫江蘇省的貿促會及台辦，最終拒絕貿協要求，大陸官員直言，「其他都有（中國台灣），就他一個沒有，那怎麼可能」，堅決不能改。

貿協代表因此最終決定，只參加展館內活動，其他與大陸官員會同台的所有場合，如有大陸官員致詞的開幕式，以及官方招待的宴請，全都缺席表達抗議。

參展的台商私下表示，兩岸僵局下，這次食博會不但是國際性，更是在大陸「主場」，會被大陸冠上「中國台灣」可想而知。

不過，貿協昨日回應卻稱，貿協南京駐點人員於開展前一天受邀前往參加開幕活動，於展場發現「中國台灣」字樣，立即向主辦單位表達抗議，主辦單位也同意修改看板。而貿協人員當天協助參展廠商，並未出席開幕。

(中國時報)