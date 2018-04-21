台海動盪 王在希指災難性衝擊

大陸空軍近日派出轟-6K、蘇-30、殲-11等戰機繞島巡航。國台辦前副主任王在希警告，如果台海動盪，對台灣的衝擊將是全面性的。（摘自微博）

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中國時報
／綜合報導

大陸解放軍連日在台海軍演及派戰機繞島巡航，國台辦前副主任、解放軍退役少將王在希受訪指出，軍演既警告美台，也是回應大陸民意。他提醒，當前台海局勢不排除有失控可能。此外，解放軍退將羅援昨直言，「軍演是武統台灣的探路」，賴清德將被列入挑動戰爭的「戰犯」緝拿名單。

美國國務院則重申，美國反對任何一方片面改變現狀，並呼籲兩岸進行建設性對話。

王在希20日受訪表示，這次軍演與以往有很大不同，過往大陸官方都會說明是「例行性訓練」，但這次是傳遞大陸堅定不移捍衛領土主權完整的決心，也是展現中共總書記習近平說的，有堅定意志、充分信心、足夠能力遏制台獨。

王在希指出，此次大陸軍演有幾大背景，一是美國通過《台旅法》，嚴重干涉大陸內政，踩到一中底線；美台高官互訪和軍艦互泊，更會把大陸逼到沒有退路。另一背景是賴清德的公開台獨言論；賴言行已經嚴重出格，距離台灣當局宣布台獨只有「一步之遙」。

對比1996年飛彈危機，王在希認為此次軍演區域仍在靠大陸一側，沒有發射導彈，也未超過台海中線，大陸仍展現節制。不過，當年美國是反對台獨，如今則是要打台灣牌，因此台海局勢不排除失控的可能性。

王在希強調，如果台海局勢動盪，對兩岸都沒好處，但對大陸的影響是局部性，對台灣的衝擊則會是全局性、災難性的。希望台灣當局冷靜思考，「現在到了非常關鍵的時刻，現在採取控制措施，還來得及。千萬不要誤判形勢，迎合美國，火上澆油。」

值得一提的是，日本防衛省20日深夜發布新聞稿指出，大陸遼寧號航空母艦，以及4艘驅逐艦、2艘巡防艦，目前正在台灣東方海域活動，且昨日上午曾進行艦載戰機起降訓練。

(中國時報)

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