張善政提兩岸自然融合

2018年04月21日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

小英政府執政後，兩岸關係愈趨緊張，前行政院長張善政20日表示，現在談統獨容易引起反感，大陸頻說統一，甚至想武統，但台灣民眾不喜歡，他認為兩岸官方、民間應透過積極交流，了解彼此在想什麼，再去推動可接受的政策，也就是以兩岸自然發展、自然融合之路邁進，台灣人民才會考慮及接受。

張善政昨出席台北市議員鍾小平舉辦的「從國際間看台北城市競爭力」座談會，有里長說，前市長郝龍斌任內舉辦台北上海城市論壇，近來大陸又推惠台政策，台北應成立一個上海館，透過管道知道大陸發生什麼事，起碼多交流是好事，民眾可以與大陸和世界接軌，才有競爭力。

張善政回應，鼓勵兩岸交流是積極要做的，他昨早參加一場技術論壇，主辦單位指今年來的都是非官方，全是民間單位，他認為往後交流會難上加難，兩岸現在不只官方交流停頓，民間也愈來愈困難。

他指出，大陸不斷強調兩岸統一，甚至武統，但台灣人不喜歡，其實應透過積極交流，了解台灣人民在想什麼，再去弄一個台灣人民可接受的政策，亦即兩岸自然融合的一條路，自然而然發展下去，台灣民眾比較能接受，若硬要講武統，很多人聽了會非常反感。

張善政強調，將來兩岸會怎麼走，先不要把話講死，會引起很多人顧慮，要積極鼓勵兩岸交流，讓兩岸官方、民間了解對方在想什麼後，再制定比較能接受的政策，比較務實。

(中國時報)