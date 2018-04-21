張善政提兩岸自然融合

前行政院長張善政（右）20日參與北市議員鍾小平（左）舉辦的座談會，認為兩岸自然發展，台灣人民較能接受。（張立勳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

小英政府執政後，兩岸關係愈趨緊張，前行政院長張善政20日表示，現在談統獨容易引起反感，大陸頻說統一，甚至想武統，但台灣民眾不喜歡，他認為兩岸官方、民間應透過積極交流，了解彼此在想什麼，再去推動可接受的政策，也就是以兩岸自然發展、自然融合之路邁進，台灣人民才會考慮及接受。

張善政昨出席台北市議員鍾小平舉辦的「從國際間看台北城市競爭力」座談會，有里長說，前市長郝龍斌任內舉辦台北上海城市論壇，近來大陸又推惠台政策，台北應成立一個上海館，透過管道知道大陸發生什麼事，起碼多交流是好事，民眾可以與大陸和世界接軌，才有競爭力。

張善政回應，鼓勵兩岸交流是積極要做的，他昨早參加一場技術論壇，主辦單位指今年來的都是非官方，全是民間單位，他認為往後交流會難上加難，兩岸現在不只官方交流停頓，民間也愈來愈困難。

他指出，大陸不斷強調兩岸統一，甚至武統，但台灣人不喜歡，其實應透過積極交流，了解台灣人民在想什麼，再去弄一個台灣人民可接受的政策，亦即兩岸自然融合的一條路，自然而然發展下去，台灣民眾比較能接受，若硬要講武統，很多人聽了會非常反感。

張善政強調，將來兩岸會怎麼走，先不要把話講死，會引起很多人顧慮，要積極鼓勵兩岸交流，讓兩岸官方、民間了解對方在想什麼後，再制定比較能接受的政策，比較務實。

(中國時報)

台海動盪 王在希指災難性衝擊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。