川普准了 無人機出口鬆綁

2018年04月21日 04:10 中國時報 江靜玲 、 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普19日對武器出口政策發布重大變革，簽署一份國家安全備忘錄，放寬常規武器與無人機出口限制，同時簡化行政程序，以刺激美國國防工業，希望藉此擴大海外軍售市場，並在國內創造就業機會，提振經濟。

經濟掛帥 業者受惠

白宮發布的「常規武器轉讓計畫」（CATP），以及美製無人機系統（UAS）出口限制政策調整備忘錄，在於取代2015年制定的過度限制性政策，移除禁止國防企業直接推銷、出售無人機給海外買家的限制。以往外國買主只能透過美政府採購無人機，由於全球武器市場愈來愈有利可圖，此舉可望提升美業者競爭力。

白宮指出，舊政策阻礙美國公司向盟友和合作夥伴提供關鍵性軍事能力，當美國的夥伴能用美製系統，以防禦自我和美國的共同利益，當美國業者可在更公平環境競爭時，美國就會更安全。

行政部門也將簡化武器交易程序，提升高層級官員─包括川普─在敲定外銷武器合約扮演的角色，賦予川普在與國外元首互動交流時，擔負起武器超級推銷員的任務。長久以來，美國政府在武器銷售決策上，把人權列為優先考量，但往後將把經濟利益與人權，並列主要考慮因素。

相關部門將在60天內公布細節，一旦新政策上路，受惠最大的將是波音、洛克希德馬丁、通用動力、雷神以及諾思羅普-格魯曼等美國國防工業承包商。

平民死傷 恐將提高

川普政府已就這項新政策研擬1年，主導計畫者之一，正是推動美國對大陸採取強硬貿易措施的白宮國家貿易委員會主任納瓦羅。他表示，川普總統認為經濟安全是國家安全。考量國家利益、經濟安全、外交政策，美國必須保護並擴大國防技術資源與國防工業基礎需要，擴大市場，創造就業與出口收入。

納瓦羅說，儘管美國無人機系統技術領先全球，但受限於海外武器銷售現行規定，讓大陸和俄羅斯搶得先機。未來10年全球無人機市場商機將超過500億美元，新政策將讓盟國和夥伴國家可直接與美國公司交易，但仍會受美國政府監管。

不過分析指出，放寬武器出口限制，雖然可助國防承包商賺得更多利潤，但另一方面，美製武器流入人權紀錄欠佳的區域，遭武裝分子非法獲取、甚至造成平民死傷的風險，也可能升高。

(中國時報)