兩韓領袖熱線OK 下周將通話

連接南韓青瓦台（總統府）和北韓國務委員會的熱線電話20日架設完成（右圖，法新社），一名南韓官員（左圖中，路透）在青瓦台測試這支電話。

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中國時報
／綜合報導

連接南韓青瓦台和北韓國務委員會的兩韓領袖熱線電話於20日開通。兩韓工作人員20日下午進行試通話，過程順利。南韓總統文在寅與北韓領袖金正恩預計下周通話。南韓統一部表示，北韓未曾公開熱線所在的國務委員會的具體位置。

兩韓領袖會談籌委會綜合狀況室主任尹健永20日宣布熱線電話開通。雙方工作人員當天下午3點41分起進行了4分19秒的試通話。南韓青瓦台第一附屬室長宋仁培首先撥通電話，接電話的北韓國務委員會人員說，「這裡是平壤。」接著宋仁培說，「您好！這裡是青瓦台，能聽清楚嗎？我是為了進行熱線試通話打的電話，我是青瓦台宋仁培附屬秘書官。」

宋仁培還說首爾天氣非常好，並問北方天氣怎麼樣，北韓人員回答，「這裡也不錯」。第一次試通話延續3分2秒，隨後由北韓撥打，進行1分17秒試通話。

兩韓領袖會談籌委會綜合狀況室主任尹健永表示，通話音質極好，彷彿和隔壁鄰居講電話。文在寅和金正恩將在舉行領袖會談的27日之前，進行歷史性首次通話。

另外，南韓統一部副發言人李有振20日指出，北韓未曾公布國務委員會辦公大樓的具體位置。北韓可能將勞動黨總部大樓兼用為國務委員會辦公大樓，因為金正恩去年9月曾在勞動黨總部大樓以國務委委員長名義發表聲明。

(中國時報)

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