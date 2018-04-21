被朝綁架美、日人 川普誓言解救

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普和日本首相安倍18日在佛羅里達州海湖莊園會談之後，川普堅定表示，要盡最大努力解救遭北韓拘留的韓裔美國人，以及被北韓綁架的日本人。

川普在佛州與來訪的日本首相安倍晉三舉行聯合記者會時說，「我們會非常努力爭取讓這3名美國公民歸來。我認為有一個良好的機會這麼做，我們正進行非常好的對話。」

美國駐日本大使哈格蒂透過電話告訴記者，「這對我們來說是非常敏感的問題，也是兩位領袖高度重視的問題，媒體對此事也有廣泛的報導。」

安倍說，川普承諾在「川金會」中提出幾十年前北韓綁架日本國民的問題。川普也在去年11月訪問日本時會見過被綁架者的家屬。

目前有3名韓裔美國人被平壤當局監禁。59歲的金相德（Kim Sang-Duk）和金學成（Kim Hak-song）被捕前，在北韓唯一的私立大學平壤科技大學教書。他們於2017年4月及5月分別被捕，罪名是從事反國家活動並試圖顛覆政府。

此外，在大陸與北韓交界的特別經濟區從事貿易與旅館業務的金東哲（Kim Dong Chul），2015年10月在北韓東北部的羅先市被捕，罪名是幫南韓蒐集情報，2016年被以間諜罪判處10年監禁和勞役。如果北韓釋放他們，將被視為表現善意，也將是川普個人的一項成功。

哈格蒂說，外界高度期待的川金會仍在敲定細節，但是就和平壤接觸的「方向」來說，華盛頓的態度還是「清楚的」。他說，川普的目的是消除朝鮮半島上所有的大規模毀滅性武器，包括核武、化武和生物武器。

(中國時報)

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