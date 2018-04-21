俄機組員難拿美簽 恐將停飛

俄羅斯宣稱由於美國阻撓，俄方航班機組人員難以取得美國簽證，不排除未來俄美間的直飛航班停飛。圖為唯一飛行美俄直航航線的俄羅斯航空（Aeroflot）飛機。（翻攝自俄航網站）

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中國時報
／綜合報導

美俄關係起伏波折不斷。俄羅斯外交部19日宣稱，由於俄國航航班機組人員在美方刁難之下，越來越難取得美國簽證，因此不排除未來停飛美俄之間的直航班機。不過俄國外交部長表示，俄國總統普丁願意接受美國總統川普邀請，與川普見面。

今日俄羅斯電視台（RT）19日報導指出，俄國外交部聲明稱：「我們無法排除兩個國家間（美俄）可能變得沒有（直接）航空交通往來。唯一有營運美俄間定期航班的公司俄羅斯航空（Aeroflot），可能被迫要終止航班。因為機組人員越來越難取得美國簽證」稍後一位俄羅斯航空的代表對俄媒確認，機組人員取得美國簽證的難度確實提高了。

俄國外交部表示，去年美國提高簽證等候時間為85天，最近又提高到250天，使得申請簽證變得「實際上毫無意義」。

在俄羅斯的美國簽證發放情況令人極其沮喪。2017年8月，等待簽證面試的正式時間已經被延長到85天，前不久，美國大使館又將此日期增加至250天，等於是8個月。換句話說，申請簽證已經毫無意義。美國宣稱延遲是因為領事職員人手短缺，但背後原因是刻意阻礙。

俄外交部聲明還批評；「華盛頓有意識地實施簽證障礙，做為另一種（對莫斯科）施壓。由於俄國獨立的內部政治，他們蓄意針對俄國公民，危及商業、文化、科學和家庭旅行。」「美國當局似乎害怕造訪的俄國人將會讓普通美國人見識到反俄宣傳的荒誕，因此刻意破壞人民間的接觸。」

此外，路透20日報導指出，俄國外交部長拉夫羅夫表示，上個月川普與普丁通電話時，川普邀請普丁去美國訪問，並宣稱期待在白宮看到普丁，還說他願意回訪俄國。拉夫羅夫表示俄國領袖願意會面，但還沒有開始準備，希望川普能正式確定提出這項邀請。

(中國時報)

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