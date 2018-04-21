女大生好膽量 怪寵物爬上身

2018年04月21日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

愈來愈多人喜歡養寵物，但如果是將蟒蛇、蜘蛛、守宮當寵物來養，恐怕也得要比平常人大膽許多才行，宜蘭大學有個學生社團「蘭地爬寵社」，社員們所飼養、拿在手上、放在身上的寵物經常讓其他同學看得頭皮發麻，但這群學生卻樂此不疲，並將這些看似恐怖的寵物當成寶貝呵護。

社長交接 活蛇披掛

現任社長陳筠說，宜大的「蘭地爬寵社」在2012年成立，成立時只有8個社員，1個學期過後竟然只剩下3人，還好創設社長朱原顗苦撐才延續下來，如今社團人數已經增加到31人，以森林系、園藝系的同學為主，另有少部分的化材系、休健系、生動系的同學。

陳筠笑說，他們社團發生的趣事很多，最常見的就是在學校宿舍內「藏寵物」，社員會將蛇、守宮、蜘蛛等「爬寵」藏在衣櫃、抽屜內，以免被查房的樓長、舍監發現，還有學長曾經發生所飼養的地毬蟒「離家出走」，還好最後有順利找回來，僅造成虛驚一場；最酷的舉行新舊社長交接儀式時，舊社長會將活蛇掛在新社長的身上，象徵永續傳承。

害怕來自於不了解

陳筠表示，或許兩棲爬行類動物比較冷門，不是每個人都會喜歡，甚至許多人還會感到害怕，但其實牠們都很溫馴，社團成員最常說的一句話就是「害怕往往來自於不了解」，因此，社團經常透過課程及舉辦活動，讓更多人認識及喜歡牠們，進而保護牠們。

她也特別提醒說，由於大多數的寵物都是透過進口到台灣，有些物種很脆弱，有些物種則很強勢，千萬不要因為一時的好奇與跟風就購買飼養，之後又怕麻煩而棄養或放生，這對本土物種或是寵物本身所造成的危害，只要決定要養就得要負起責任養牠們一輩子。

更多寵物趣事 請看翻報APP

(中國時報)