給牠溫暖的家 流浪狗變偶像

2018年04月21日 04:11 中國時報 徐養齡 、 甘嘉雯 ／綜合報導 ／綜合報導

流浪狗八兩幸運被華泰名品城員工收養，連總經理梁曙凡（右）都非常疼愛牠。 （甘嘉雯攝）

竹市最出名的狗，就屬住在市政府內的流浪狗「阿文」，阿文2015年搬入府內，品種為米克斯，毛色黃色，左右臉頰都有一顆痣、性格溫和，市府為牠蓋了1座溫馨小屋，希望牠住得舒適，讓已經10多歲的阿文安度晚年；而桃園華泰名品城也收留流浪狗「八兩」，成功翻轉牠們的命運。

市府第一犬 安享晚年

曾於教育處服務的李香蘭老師，8年前在市府後門府後街一帶發現四處流浪的阿文，當時牠全身布滿傷痕、疑似被虐待，總是躲在草叢中，李香蘭用盡巧思、以麵包引誘才將牠安置在護城河旁府後街、市府工程施工查核小組辦公室旁。

阿文從流浪犬轉職成「守護犬」，成為工程施工查核小組的忠實夥伴，隨著護城河再造工程於2015年2月開始進行，市長林智堅前往視察時，擔心工程影響阿文熟悉的生活環境，於是與市府團隊決定「給牠一個新家」。

市府動保所與行政處庶務科合力在市府內新添一座小屋，為阿文精心打造舒適溫馨的家。小屋座落在市府綠地一角，周遭有大樹草地相伴，旁邊就是辦公大樓，不少市府員工利用休憩時光，走出來與阿文玩耍。

OUTLET員工 共同寵物

華泰名品城內有個編號「16888」的員工八兩，牠原本是流浪在高鐵A18站區附近的流浪狗，去年底1對夫妻以為牠走失，將狗狗帶到服務中心廣播找主人卻無人認領，OUTLET將牠收留，流浪命運就此翻轉。

總經理梁曙凡一開始也很質疑，狗兒真的可以住在OUTLET裡嗎？老闆會答應嗎？如果把牠帶去動保園區，應該會很受傷吧，再度面臨被丟包，她做了最壞打算，若行不通，要把狗帶回家養。

觀察期時，八兩表現得相當乖巧，不吵也不鬧，似乎想搏得員工的喜愛，最後全體員工以投票方式，將牠留了下來，牠也成為大家心目中的寵兒。

梁曙凡說，OUTLET原本就不禁止顧客帶狗兒進來，是寵物友善空間，只要繫好牽繩及嘴套，維持清潔，很歡迎大家帶寵物一起享受逛街樂趣。

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(中國時報)