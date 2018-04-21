樹上餵果百鳥來 另類寵物樂

2018年04月21日 04:11 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投縣竹山鎮紫南宮香火鼎盛，人潮洶湧；紫南宮主委莊秋安廣結善緣，住處總是門庭若市、高朋滿座！因莊秋安樂善好施，不僅幫助人也照顧鳥，每天無限量供應新鮮水果，因此，門前青松總有群鳥聚集，成為養在戶外的另類寵物，也是最美的風景！

紅嘴黑鵯、五色鳥報到

莊秋安說，以前他曾經撿拾離巢的雛鳥餵養，起先關在鳥籠裡，但從小就養的鳥與人產生感情後，每天跟進跟出，停在肩上逛街、從手上啄食，就像形影不離的寵物；卻也因為小鳥不怕人，失去了野生動物的警戒心，後來竟被遊客捉走了，讓他們夫妻悵然若失。

後來，莊秋安決定讓小鳥有自由自在的空間，就在門前的松樹上，放置香蕉、木瓜等水果，讓小鳥隨意自在覓食，果然鳥群近悅遠來，常見鳥類包括綠繡眼、麻雀、白頭翁、紅嘴黑鵯，甚至五色鳥也來大快朵頤，估計每天到訪的小鳥超過100隻。

鳥囀悠揚 近距離觀賞

因為「食指浩繁」，1天就得補充3、4次水果，所以附近的鄰居、農民到訪，也都會提供水果補給，讓主委「敦親睦鄰」。

莊秋安與鳥為友，讓鳥自在飛翔，眾鳥齊集以百囀千鳴回報盛情，美麗的飛羽騰越綠蔭枝椏間，場景有聲有色，更是難得的視覺、聽覺饗宴，提供賓客近距離賞鳥體驗，還有聊不完的話題。

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(中國時報)