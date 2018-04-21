樹上餵果百鳥來 另類寵物樂

紫南宮主委莊秋安每天準備新鮮水果讓鳥群享用。（廖志晃攝）

友善列印
中國時報
／南投報導

南投縣竹山鎮紫南宮香火鼎盛，人潮洶湧；紫南宮主委莊秋安廣結善緣，住處總是門庭若市、高朋滿座！因莊秋安樂善好施，不僅幫助人也照顧鳥，每天無限量供應新鮮水果，因此，門前青松總有群鳥聚集，成為養在戶外的另類寵物，也是最美的風景！

紅嘴黑鵯、五色鳥報到

莊秋安說，以前他曾經撿拾離巢的雛鳥餵養，起先關在鳥籠裡，但從小就養的鳥與人產生感情後，每天跟進跟出，停在肩上逛街、從手上啄食，就像形影不離的寵物；卻也因為小鳥不怕人，失去了野生動物的警戒心，後來竟被遊客捉走了，讓他們夫妻悵然若失。

後來，莊秋安決定讓小鳥有自由自在的空間，就在門前的松樹上，放置香蕉、木瓜等水果，讓小鳥隨意自在覓食，果然鳥群近悅遠來，常見鳥類包括綠繡眼、麻雀、白頭翁、紅嘴黑鵯，甚至五色鳥也來大快朵頤，估計每天到訪的小鳥超過100隻。

鳥囀悠揚 近距離觀賞

因為「食指浩繁」，1天就得補充3、4次水果，所以附近的鄰居、農民到訪，也都會提供水果補給，讓主委「敦親睦鄰」。

莊秋安與鳥為友，讓鳥自在飛翔，眾鳥齊集以百囀千鳴回報盛情，美麗的飛羽騰越綠蔭枝椏間，場景有聲有色，更是難得的視覺、聽覺饗宴，提供賓客近距離賞鳥體驗，還有聊不完的話題。

更多寵物趣事 請看翻報APP

(中國時報)

給牠溫暖的家 流浪狗變偶像 養土龜不會槓龜 她考上特考

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。