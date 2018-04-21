養土龜不會槓龜 她考上特考

2018年04月21日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

一般人因顧忌「槓龜」，不喜養烏龜當寵物，但嘉義市政府觀光新聞處科員何鈺萱飼養金門小土龜當寵物，是金門原生種土龜，取名「金元寶」，陪她讀書準備公務員考試，她如願考取地方三等特考，帶來好考運。

慢爬趴趴走 惹人疼愛

何鈺萱是金門人，外婆家樂於養保育類的金門土龜當寵物，2014年時，她埋頭苦讀準備高考、地方三等特考，舅舅送她1隻小土龜陪讀，她想說招財進寶討吉利，取名「金元寶」，念書苦悶時就跟金元寶說話，好動活潑的牠就緩慢動來動去、趴趴走，似乎也在回應她，惹人疼愛。

何鈺萱考取雲嘉嘉區地方特考，2015年3月分發至嘉義市新聞科，帶著金元寶離鄉背景來台作伴，由於工作繁忙，無暇照顧，金元寶常常獨居在屋內，看來顯得無精打采。

有次，她帶金元寶出外景拍攝維新街綠美化環境宣傳片，PO到youtube，牠龜速小慢跑的模樣，十分逗趣，令她不忍再將獨留牠在租屋處如關禁閉，深怕金元寶憂鬱，去年底，將牠帶回金門由媽媽楊淑姿代為照顧，雖然分隔兩地，鈺萱常透過網路視訊跟進金元寶的動態。

何鈺萱說，媽媽在金門台電公司自打字員做到稽核課長，服務49年退休，金元寶回家剛好陪伴媽媽，且家人把牠照顧好，牠又恢復趴趴走的活潑樣，她也很開心。

春夏食量大 饅頭也吃

何鈺萱說，小土龜滿好養的，冬天食量小，春夏食量較大，偏愛吃飼料，偶爾餵食生高麗菜葉、饅頭也可以，現在牠可是全家人最喜歡的金元寶了。

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(中國時報)