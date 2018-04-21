台東龜蜜俱樂部 遛龜超療癒

2018年04月21日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東一群養烏龜當寵物的龜友們，在臉書成立「龜蜜俱樂部」，龜蜜們有空就帶著他們的龜兒子龜孫子，一起出來曬龜、遛龜、交換育龜心得，龜友卓智文說，養烏龜健康又休閒，光是看著牠們吃東西的萌樣，就很療癒。

陸龜行情高 無棄養問題

與妻子Sophia Wu在臉書上成立「台東閨蜜俱樂部」的卓智文，6年前花了3000多元買了1隻印度星龜，成為他人生的第1隻龜，後來養龜上癮，現在已有4、50隻，最近才又花了2萬元買了1隻亞達伯拉象龜，他說，別看牠現在只有9公分大，長大可到150公分。

他說，陸龜行情高，不會有棄養問題，但是要避免買到或交換到保育類陸龜，以免觸法；近年來各縣市的「龜聚」越來越盛行，台東人口少，大概只有3、50人養陸龜當寵物，將來希望有更多台東朋友投入健康又趣的「龜蜜」行列。

爬行、吃東西 模樣萌翻

為了讓陸龜骨骼健康，「龜蜜」們每周要帶龜子、龜孫出來曬太陽，享受日光浴，曬龜的過程中，龜友們也可以互相交換飼養心得；龜友說，養烏龜當寵物，看著牠們短小的四肢賣力往前爬，及吃東西的可愛模樣，心情會很好。

卓智文說，台灣氣候溼、熱，陸龜要依原產地的不同，分開來養，食物以高纖維植物最佳，切忌因為牠們長得可愛，就常去抱牠們，會造成愛龜緊迫而生病，成為「縮頭烏龜」。

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(中國時報)