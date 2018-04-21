給毛小孩空間 北市目標12區都有狗活動區

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中國時報
／台北報導

台北市每18人就有1人養狗，不過都市地狹人稠，毛小孩缺乏活動空間。北市打造動物友善城市，除了設置2座狗公園，2015年起也推動狗活動區，華山公園為全市第一個狗活動區，大、小型犬區占地超過800平方公尺，公園內設有柵欄，可讓狗狗在都會區裡自由奔跑。

「華山公園狗活動區」位在市民大道與林森北路交叉口，大型犬區占地492.48平方公尺，小型犬區占地324平方公尺，設有護欄、雙道門出入口、休憩椅、拾狗便袋箱及告示牌等簡易設施，並免費提供拾便袋。

在公園活動區內，狗狗可免繫鍊自由奔跑，且該處採人、車、犬分離規畫，飼主不必擔心毛小孩玩太開心會衝撞車道上。活動區啟用後，不少飼主大呼方便，現在可以就近活動，在都會區裡也有大草地可奔跑。

北市動保處擔心設置狗活動區後，會產生噪音和環境問題，恐引發居民反彈，因此現在不再由動保處主動選址，將採由下而上的申請方式，以地方需求為主，只要在地居民或民間團體提出需求，市府會著手評估規畫。

日前有議員提出12行政區都要有1處狗活動區的目標，動保處盼今年能再新增2處，目前針對尚未有狗公園、活動區的6個行政區，已偕同公園處進行規畫，至於現有的活動區也會多加推廣，增加民眾使用程度。

(中國時報)

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