北市動物收容所 爆籠率六都第2

2018年04月21日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

浪浪哭哭！公立動物收容所「零撲殺」政策滿周年，台灣動物保護行政監督聯盟調查執行成效，六都之中，台北市爆籠率僅次於桃園市，去年更有179隻狗被安樂死，安寧小組執行流程也未明確揭露，議員痛批柯文哲友善動物城市政策跳票！

動督盟20日公布「全國公立動物收容所與動物福利調查報告書」，其中台北市去年安樂死率增至5.52％，爆籠率在六都中也高居第2，原收容數610隻，去年爆籠率多達4次，最高一次擠入640隻，北市公立收容所死亡率高達10.70％，動督盟質疑「說好的動物友善城市呢？」

動督盟召集人王唯治表示，依規定每隻收容寵物需有5平方公尺的活動空間，六都之中除了新北市以外，去年皆有2次以上「爆籠」，不僅造成犬隻相互感染機會，也提升死亡率，收容所形同「動物墳場」。

王唯治指出，北市安樂死率竟從前年的零撲殺增至5.52％，且安寧小組執行流程也未公開，懷疑收容所未做好隔離機制，以人道撲殺之名，行掩蓋感染之實！

議員許淑華批評，除了超額收容問題，台北市在校犬計畫、寵物公園部分，成績幾乎「吊車尾」，就連柯文哲選前承諾的「民間動物養老所」至今也無聲無息，根本無心打造友善動物城市！

動保處長宋念潔表示，貓犬進入收容所前，若檢驗出疾病，為了避免感染擴大，即會執行人道撲殺，目前已研擬「台北市動物之家收容犬貓人道處理評估及執行草案」，提升安樂死認定標準、且須經所有委員同意才可執行，最快於下個月上路，另編列預算增加清潔、獸醫等人力，強化收容所品質。

(中國時報)