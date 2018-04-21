麻疹個案 衛生局持續監控

2018年04月21日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

衛生福利部疾病管制局18日公布新增5例麻疹確定病例，其中4例與此波群聚感染相關，1例感染源調查中，全國13人確診中桃園有6例，市議員林政賢、黃婉如、萬美玲、舒翠玲、呂淑真等人，擔憂衛生局無法掌控疫情，衛生局長王文彥表示，疫調發現其中2名個案為虎航員工，1名為機場地勤人員，均已過可傳染期，健康監測狀況良好。

王文彥表示，根據疾管署指出，目前已掌握接觸者共2978人，將持續監測至5月6日，並無擴散情況。

議員們指出，這起麻疹群聚感染，以虎航公司空服員、機師居多，讓人擔心的是，桃園機場是國家大門，1天出入境的旅客多達10餘萬人，如果第一線的檢疫措施沒有落實，後果恐怕不堪設想。

黃婉如、呂淑真表示，衛生局4月3日公布桃園市今年第一起麻疹確診病例後，緊急行文給桃園市地區級以上醫院及八德區各診所，指3月31日確疹的麻疹個案，曾經於3月28日晚上6點半到8點，到八德區介壽路某家牛排連鎖店用餐，「餐廳都快做不下去了，傷害已造成」，也不能讓民眾恐慌。

范綱祥議員表示，麻疹並非一感染就能馬上確診，從潛伏到確診大概需要14天左右，這段時間若政府只提供接觸者衛教，無法隔離或限制其行為，疫情就很有可能倍數成長，應該要審慎評估是否暫停虎航的營業行為。

衛生局表示，麻疹傳染力極強，可經由空氣、飛沫傳播，呼籲民眾若曾與確定病例接觸，請自主健康管理18天，出入公共場所或搭乘大眾交通運輸工具時，務必配戴口罩。

(中國時報)