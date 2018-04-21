埔里微型園區 規畫降價招商

南投縣長林明溱（左二）視察埔里地方特色產業微型園區基地，聽取營造廠商簡報。（廖肇祥攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣政府20日會勘埔里地方特色產業微型園區工程基地，縣府原邀集在地食品加工業者、觀光工廠、農會合作社進駐，但因業者認為購地成本高昂而怯步，縣府強調，園區鄰近國道六號交流道，又有福興溫泉區加持，前景可期，但考量當前景氣不佳，研議降價至每坪8.9萬元。

縣府選定埔里鎮籃城里中正路籃城淨水場及菩提長青社區旁占地5公頃閒置縣有地（原花卉嘉年華活動場地），要打造埔里「地方特色產業微型園區」，去年6月初完成開發許可，同年8月公告招商，原預計11月底前完成招商工作，今年3月底完成配地及產權移交，希望廠商及早進駐設廠。

南投縣長林明溱視察埔里產業微型園區開發基地，承包營造商報告，目前整體工程已完成14.28％，遊客服務中心正在加緊施工，預估8月主體建築落成。林明溱表示，埔里產業微型園區鄰近國道六號埔里交流道，交通便利，隨著福興溫泉區開發案的推動，完工後將因顯著引客人潮而受惠，園區道路、停車場、青創園區、遊客中心等公設完備。

但因整體觀光產業不景氣，原本有意進駐的在地業者反映，每坪購地成本10萬元，最低購地單位500坪過於沉重。林明溱表示，已有考量在地產業的心聲，每坪購地成本擬降為8.9萬元，比起其他縣市工業區來說相當實惠，會再重新公告、招標，歡迎有興趣的在地產業進駐。

(中國時報)

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