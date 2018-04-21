糖廠大尾流氓 上演狗抓老鼠

2018年04月21日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

六腳鄉蒜頭糖廠裡一對毛孩「大尾」、「流氓」，一黃一黑身形壯碩，常在居家方圓50公尺內巡守，儼然是主人黃家「御用保全」，尤其，倆兄弟經常替鼠輩橫行的糖廠住家除害，每周至少徒掌捕抓2、3隻老鼠，捕鼠功力一流，儘管2隻毛孩長相平凡，更無名貴血統，主人黃培怡一家仍十分疼愛這對狗兄弟，把「大尾流氓」當家人看待。

黃培怡說，3年多前，她經過一處甘蔗田，發現1隻小黃狗窩在田裡，滿臉無辜，她一時心軟就把牠帶回家，又看牠尾巴粗大，取名大尾。3個月後，到經營車行朋友家，發現一群流浪狗徘徊，其中1隻黑狗和她四目相望，馬上融化她的心，立刻把牠抱回家，因國片《大尾流氓》正風行，她把小黑狗取名叫流氓，2隻狗湊起來，令人印象深刻。

一前一後來到黃家的大尾、流氓，個性截然不同，黃培怡形容大尾個性憨直，流氓充滿小心機，年紀較小的流氓像老大，不過，論起抓老鼠功力，大尾略勝一籌，常為了捕抓老鼠，搞得混身髒兮兮，卻樂此不疲。

黃培怡說，養寵物是把牠們當家人，不刻意教大尾、流氓握手、蹲下等技巧，「重要的是相互陪伴」，或許因為這層信任，大尾、流氓見陌生人車會吠叫，卻不曾主動遠離住家，也因狗兒名號響亮，和黃家人長期合作的花店，每張訂單署名都是大尾流氓，已成黃家親友間趣談。

黃培怡長期飼養寵物，不覺得養毛小孩一定要講究血統或品種，「醜醜的也很可愛」，重要的是飼主必需有責任心，「就像養小孩，不能隨便放棄」，建議民眾如果想養毛小孩，透過認養是不錯方式。

(中國時報)