陳菊交棒許立明 數度哽咽淚別

2018年04月21日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長陳菊出任總統府祕書長，20日市府舉行交接儀式，由副行政院長施俊吉監交，陳菊正式交棒給代理市長許立明；陳菊致詞數度哽咽，坦言說再見實在很艱難，但高雄是她永遠的家，等輔佐總統的任務告一段落後，會再回高雄居住。

前總統陳水扁在20日的「新勇哥物語」中，透過「勇哥」直言陳菊將出任蘇貞昌競選總部主委不妥，這是有關黨政分際必須接受嚴峻檢視的政治問題，他在8年總統任內，也從未有過總統府祕書長擔任地方民選首長競選主委的例子，不過，勇哥力勸陳菊去選台北市長，2006年謝長廷選北市長都有41％，菊姐當然更有勝選機會。

高雄市府幕僚表示，陳菊市長擔任總統府祕書長，是承擔民進黨執政的責任，協助蔡總統和民進黨政府推動改革工作，至於勇哥勇弟的茶餘飯後參考就好。

高雄市政府20日下午舉行交接典禮，在行政院副院長施俊吉監交下，代理市長許立明從陳菊手中接下印信並宣誓就職。

陳菊原定致詞5分鐘，但回憶起12年、4135個擔任市長的日子，話匣子關不住，一開口就說了20分鐘，講到「天下沒有不散宴席」時一度停頓哽咽，最後81氣爆自救會會長陳冠榮、重傷者徐晏祥上台獻花，她更是止不住眼淚，趨前給兩人大大擁抱。

許立明致詞時還沒開口就掉眼淚，他特別感謝陳菊對年輕人的提攜栽培，並要菊姐放心，未來8個月他會延續市府團隊政策，如期如質完成高雄各項重大建設。

不過，中央公園護樹、拉瓦克反迫遷、反空汙等陳抗團體不請自來，被警方擋在市府外，只好戴上寫著「貴賓」的口罩，象徵人民才是貴賓；可能代表中華統一促進黨參選的璩美鳳也到場說要直播交接典禮，一度與維安人員發生口角。

(中國時報)