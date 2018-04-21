LINE明星同行 搭小黃好療癒

2018年04月21日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台灣大車隊4月起全面提供LINE Pay支付功能，乘客不但享有LINE Points點數加碼回饋，也可使用點數全額折抵車資，此外，業者推出全台唯一的LINE FRIENDS玩偶專車，乘客有機會和巨型熊大、兔兔一起搭車。

行動支付愈來愈夯，台灣大車隊計程車提供14種支付方式，讓乘客不必拿現金就可快速付款，車隊整合行銷處協理王嘉慶表示，7年前至今，全台已累積3000萬筆非現金付款方式搭台灣大車隊計程車，從去年7月以來，更從13％提升至20％。

王嘉慶說，4月起台灣大車隊與LINE Pay合作，乘客可使用LINE Pay掃描條碼或於55688 APP選擇使用LINE Pay結帳，筆筆消費回饋最高LINE Points 15點，乘客也能直接使用LINE Points點數折抵車資，1點等同1元，折抵無上限。

台灣大車隊不僅推出LINE Pay支付，也與LINE合作推出全台唯一LINE玩偶專車，號召熊大、兔兔擔任宣傳大使，即日起乘客搭台灣大車隊有機會和巨型玩偶一起搭車，21日下午4時至晚上7時，在台北轉運站及市府轉運站的台灣大車隊計程車排班處，定點開放專車供乘客互動、拍照，乘客還可以至台灣大車隊臉書粉絲團參加抽獎，有機會抽中熊大、兔兔玩偶。

王嘉慶指出，目前全台有500輛外觀貼有可愛車貼的LINE專車，其中50輛有熊大和兔兔玩偶，希望透過活動增加民眾忙碌生活中的小確幸和娛樂性，在搭車同時出現驚喜、療癒乘客心靈。

(中國時報)