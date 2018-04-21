山區驚見斷肢 原來是假人啦

友善列印
中國時報
邱立雅／竹縣報導

關西東安里山區路邊日前出現一堆慘白斷肢，嚇壞過路民眾急報案，警方到場後發現原來是模特兒假人，並在假人身上發現條碼，經查後發現為港商生產的貨品，在今年2月委託搬家公司清運7噸，但清運工作經多次轉包，最後沒送往該去的廢棄物處理廠，卻出現在山區，還讓民眾飽受驚嚇。

東安派出所日前接獲民眾報案，稱關西鎮東安里竹28-1線3.9K處路邊有看似一堆白骨的假人棄置路旁，警方協同關西鎮公所、新竹縣政府環保局前往現場勘察，還慎重其事拉上封鎖線，避免民眾受到驚嚇。

警方抵達現場後，發現人偶身上被貼有1張條碼，此條碼與人類DNA意義雷同，深入清查該條碼是以生產假人模特兒的港商公司，循線調查後，才發現該公司於今年2月13日以1萬2000元的代價委託某搬家公司前往彰化倉儲載運，約2車共7噸的數量，約定好當日由搬家公司陳姓負責人親自前往彰化載運到合格的廢棄物處理廠處理。

不料，陳姓搬家公司負責人因無暇處理，改委託交情10年許姓好友以1萬元代價協助載運到台北的廢棄物處理廠，但許姓好友轉手將假人模特兒交由專門處理二手物公司范男協助後續處理，范男只取有利用價值人偶，其餘便丟棄人煙罕至的關西鎮東安里山區，成為此次「斷肢人偶棄屍」原兇。

新竹縣政府環保局於日前現場會勘紀錄上載明，針對行為人如未有依據「廢棄物清法」第41條第1項規定，從事廢棄物清除、處理業務，未申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件者，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。警方對傾倒廢棄物比照重大刑案偵辦，目的就是要維持國土環境，希望民眾切莫觸法。

(中國時報)

LINE明星同行 搭小黃好療癒 彰化障礙體驗場 感受同理心

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。