山區驚見斷肢 原來是假人啦

2018年04月21日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

關西東安里山區路邊日前出現一堆慘白斷肢，嚇壞過路民眾急報案，警方到場後發現原來是模特兒假人，並在假人身上發現條碼，經查後發現為港商生產的貨品，在今年2月委託搬家公司清運7噸，但清運工作經多次轉包，最後沒送往該去的廢棄物處理廠，卻出現在山區，還讓民眾飽受驚嚇。

東安派出所日前接獲民眾報案，稱關西鎮東安里竹28-1線3.9K處路邊有看似一堆白骨的假人棄置路旁，警方協同關西鎮公所、新竹縣政府環保局前往現場勘察，還慎重其事拉上封鎖線，避免民眾受到驚嚇。

警方抵達現場後，發現人偶身上被貼有1張條碼，此條碼與人類DNA意義雷同，深入清查該條碼是以生產假人模特兒的港商公司，循線調查後，才發現該公司於今年2月13日以1萬2000元的代價委託某搬家公司前往彰化倉儲載運，約2車共7噸的數量，約定好當日由搬家公司陳姓負責人親自前往彰化載運到合格的廢棄物處理廠處理。

不料，陳姓搬家公司負責人因無暇處理，改委託交情10年許姓好友以1萬元代價協助載運到台北的廢棄物處理廠，但許姓好友轉手將假人模特兒交由專門處理二手物公司范男協助後續處理，范男只取有利用價值人偶，其餘便丟棄人煙罕至的關西鎮東安里山區，成為此次「斷肢人偶棄屍」原兇。

新竹縣政府環保局於日前現場會勘紀錄上載明，針對行為人如未有依據「廢棄物清法」第41條第1項規定，從事廢棄物清除、處理業務，未申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件者，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。警方對傾倒廢棄物比照重大刑案偵辦，目的就是要維持國土環境，希望民眾切莫觸法。

(中國時報)