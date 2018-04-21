四合院融入清水模 蓋出台灣味

讓世界看見台灣！温少強「10年磨一劍」，近來2件作品先後獲英國倫敦國際創意獎LICC及義大利「A’國際設計獎」肯定，圖為他與LICC得獎作品「石蓋建築物辦公室」合影。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

讓世界看見台灣！融入對台灣文化特色的細膩情感，建築設計師温少強「10年磨一劍」，近來2件台式清水模作品先後獲英國倫敦國際創意獎LICC及義大利「A’國際設計獎」肯定，尤其，LICC歷年得獎者不外乎北京水立方等大型公共工程，更讓他為之振奮。

台灣人著迷日式清水模建築，類似建築也如雨後春筍般出現，温少強獨鍾台式清水模，在粗獷建築風格中，呈現對台灣本土文化的情感，他說，台式清水模其實就是蓋房子基本板模，以此雛形延伸的設計，外觀看似粗獷，施作工法迥異於日式清水模，工法更繁複，卻是正港台灣味。

他近期憑藉自家的石蓋建築事務所以及為輪框廠客人客製化的空間，接連獲得國際大獎殊榮，尤其，他的設計事務所以「陽光、空氣、植物、水」元素為基底，克服地理位置易淹水的劣勢，以「水黽」為靈感，更融合傳統四合院特色，重新找回台灣傳統的溫度。

他說，台灣建築泰半取材日本、歐美，傳統台式建築失落、斷層許久，四合院更是少見，他試著用新穎角度重新包裝傳統。

温少強非科班出身，高中靠著半工半讀，晚上讀美工科、白天製作廣告招牌，頻繁穿梭建築工地的基礎，意外啟蒙他踏上建築設計這條路，如今從上萬件建築作品脫穎而出，獲得國際殊榮。

(中國時報)

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