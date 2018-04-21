婚禮小物太逼真 兒童別誤食

2018年04月21日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

婚禮小物要小心！市議員楊朝偉拿出許多婚禮中贈送賓客小物，當中的花束幾可亂真，但卻是香皂做成，棒棒糖則是原子筆，可愛的棉花糖早已變硬且沒有相關標示，他擔憂若小朋友吃下引發不適，誰該負責？衛生局長王文彥表示，小物容易造成混淆，會加強稽查。

年輕人喜愛在網路購買婚禮小物分送給新人，在沉浸幸福的同時，可能忽略婚禮小物的安全性，楊朝偉指出，像是玫瑰花造型香皂、糖果造型的原子筆，由於外觀難以辨認，加上婚宴中燈光昏暗，不少參與小朋友拆開包裝吃，恐怕誤食造成身體不適，要求衛生局應加強稽查。

仔細端看這些婚禮小物，外觀包裝並無明確標示，且模樣相當逼真，楊朝偉說，他還看過馬卡龍造型香皂，在昏暗燈光下，很可能會被當成甜點給吃下去，小朋友吃下恐不堪設想，且包裝並未標示清楚。

這些婚禮小物的外觀，的確有讓人混淆之虞，衛生局表示，衛福部日前發布「以通訊交易方式訂定之食品或餐飲服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，以通訊交易方式（包含網路購物、郵購等）販售食品、提供餐飲服務業者，應載明「名稱」、「代表人」、「電話」或「電子郵件」等資料，消費者不至於投訴無門。

另外，新人可把握4原則，包括「看」詳閱商品內容物、數量與淨重規格及業者登錄字號等；「查」若未於網頁提供完整內容，可查業者提供的QR CODE，「慎」下單前應留意訂購商品的種類價格，交貨日期及方式是否合理；「取」收到商品後應儘速檢查包裝是否完整、內容是否短少或腐敗，若有瑕疵應立即通知業者。

(中國時報)