工廠粉塵全都錄 空拍機立大功

2018年04月21日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

朴子工業區長期傳有銹粉飄散造成汙染，但民眾舉證困難，環保局稽查員也難尋直接證據，直到有民眾透過空拍機，把業者違規排放粉塵實境「全都錄」，鐵證如山才讓環保局有出手機會，果然上門稽查，就發現業者違規嚴重，有此前車之鑑，環保局已規畫針對類似工廠，日後將以空拍機搜證，讓違法的業者無所遁形。

前2天有民眾在臉書社團，PO出空拍機實地拍攝朴子工業區一家灰鐵鑄造工廠排放粉塵造成汙染的影片，嘉縣環保局得知，跟進出動空拍機搜證，但廠方疑似已有所警惕，環保局未監測到汙染情況，不過，民眾檢舉影片清楚呈現違規情節，環保局決定直接上門稽查，馬上發現廠方多項製程不符空氣汙染防治操作規範，除當場開罰，也要求業者限期改善。

空氣噪音防治科長蔡彥宏指出，之前，朴子工業區的檢舉案件多數是異味，才沒有發現這家有違反空汙情節，19日傍晚進入廠區，馬上就揪出廠商4大缺失，包括脫模及珠擊製程產生廢氣需經袋式集塵器傳送到方形排放管，但方形管和環保局核發給該公司的排放許可證明顯不符，另廠內多項監測儀器損壞未修，無法查知汙染防制設備效能，導致粉塵大量排出，更是一大缺失。

蔡彥宏說，當下已依違反空氣汙染防制法第24條規定及第57條，處10萬以上、100萬以下罰緩，因處分內容涉及該廠多條製程，未改善前，業者幾乎等同半停工狀態，相信廠方會盡快改善，也因為這起事件，原本重心放在PM2.5汙染防治的環保局，也打算針對類似工廠採空拍機突襲搜證方式稽查。

(中國時報)