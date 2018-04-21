南部晶片物聯網基地 揭牌

2018年04月21日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

經濟部工業局提供創意物聯網（IoT）產品連結場域試煉，20日於高雄軟體科技園區打造「南部晶片物聯網智造整合服務基地」，在產官學界見證宣告服務啟動，將協助新創團隊實踐商品化及對接市場，發揮資源整合最大綜效，建構南部IoT完整產業生態。

總統府國策顧問何美玥昨出席揭幕指出，台灣擁有深厚資訊及通訊科技（ICT）產業基礎、反應靈敏中小企業等優勢，該基地鏈結在地製造產業，若能加強軟體硬體整合、系統布局能力，結合高軟既有ICT群聚能量，將成為南部創新加值樞紐。

甫上任的經濟部次長曾文生提及，未來將持續布建海內外企業及新創團隊樂於投資、投入研發完善環境，發揮台灣半導體優勢，持續投資人工智慧與物聯網、車聯網（自駕車）、大數據等技術結合，並與5+2產業創新緊密結合。

此次參展的智造團隊克萊芙科技，提供管線漏氣偵測解決方案，創辦人黃傑翔說，目前實驗室準確率可達98％，基地提供的服務正可協助產品小量生產、場域測試，確保產品穩定後吸引投資人。

中山大學南區促進產業發展研究中心主任林根煌指出，基地將針對隱身南部校園、民間Maker、產業新創的IoT創新產品與服務，建立團隊狀態履歷，透過案件分析，提供深度可量產培育機制，再由工研院IISC協助物聯網新創產品客製化晶片設計生產，輔導IoT產品從設計、雛型到商品，由在地推展到國際。

(中國時報)