南部晶片物聯網基地 揭牌

友善列印
中國時報
／高雄報導

經濟部工業局提供創意物聯網（IoT）產品連結場域試煉，20日於高雄軟體科技園區打造「南部晶片物聯網智造整合服務基地」，在產官學界見證宣告服務啟動，將協助新創團隊實踐商品化及對接市場，發揮資源整合最大綜效，建構南部IoT完整產業生態。

總統府國策顧問何美玥昨出席揭幕指出，台灣擁有深厚資訊及通訊科技（ICT）產業基礎、反應靈敏中小企業等優勢，該基地鏈結在地製造產業，若能加強軟體硬體整合、系統布局能力，結合高軟既有ICT群聚能量，將成為南部創新加值樞紐。

甫上任的經濟部次長曾文生提及，未來將持續布建海內外企業及新創團隊樂於投資、投入研發完善環境，發揮台灣半導體優勢，持續投資人工智慧與物聯網、車聯網（自駕車）、大數據等技術結合，並與5+2產業創新緊密結合。

此次參展的智造團隊克萊芙科技，提供管線漏氣偵測解決方案，創辦人黃傑翔說，目前實驗室準確率可達98％，基地提供的服務正可協助產品小量生產、場域測試，確保產品穩定後吸引投資人。

中山大學南區促進產業發展研究中心主任林根煌指出，基地將針對隱身南部校園、民間Maker、產業新創的IoT創新產品與服務，建立團隊狀態履歷，透過案件分析，提供深度可量產培育機制，再由工研院IISC協助物聯網新創產品客製化晶片設計生產，輔導IoT產品從設計、雛型到商品，由在地推展到國際。

(中國時報)

工廠粉塵全都錄 空拍機立大功 林田媽遶境 4月29日嗨翻山城

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。