關節炎女孩設計貼圖 宣導川崎症

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中國時報
／高雄報導

台灣川崎症好發率全球第三，高雄長庚醫師郭和昌為加強宣導，委託罹患風溼性關節炎的美少女病患黃瑀璇設計2套娃娃、醫師造型LINE貼圖，融入眼睛、嘴巴發紅、四肢末端皮膚疹的典型川崎症病狀，上架2周收發次數已破5萬多次。

黃瑀璇出身澎湖，小學六年級突然發現手腫起來，起初以為是扭到，輾轉到高雄長庚醫院檢查，才由兒童過敏免疫風濕科醫師郭和昌診斷出罹患風溼性關節炎，長期服藥、注射針劑控制，前後長達10年。

郭和昌是川崎症權威，創設中華川崎症關懷協會，2年前曾委託擅長繪畫的病患設計1套川崎症貼圖，他去年得知讀商業設計系的黃瑀璇也愛畫畫，鼓勵她投入貼圖創作，黃瑀璇花3、4個月設計80張造型，1套川崎症寶寶、1套則是郭醫師Q版造型。

郭和昌偏好寫著「這就是愛台灣啦」的Q版醫師貼圖，黃瑀璇喜歡比出小愛心手勢的川崎症寶寶；郭和昌說，要用可愛的方式畫出川崎症病童發燒、眼睛紅、四肢末端皮膚疹、嘴巴紅的典型症狀，作者花了很多巧思。

郭和昌表示，台灣是川崎症發生率全球第3位的國家，好發於5歲以下孩童，每年約新增1000例，若未及時發現醫治，恐會「燒壞」幼童心臟，留下永久性後遺症，4至6月是好發期，今年4月至今，高雄長庚已收治20多例。

(中國時報)

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