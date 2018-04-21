花蓮今夏44天強檔活動吸客

2018年04月21日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮震後春節假期造訪人數大減5成，原本低迷的觀光產業在清明連假再現生機，花蓮縣政府昨赴高雄參加國際旅展，祭出多項好康優惠，預告今年暑期將推出44天夏季強檔活動，盼再現暑期200萬人次盛況，用觀光點亮花蓮。

高雄國際旅展 祭優惠

據花蓮觀光處統計，花蓮觀光產業旺季為每年1、2月及暑假7、8月，分別都能湧進200萬人次來訪，不過年初受地震影響，1、2月來訪人次應聲砍半，重創相關產業，好在清明5天連假在各大企業、國旅遊客的相挺，創下超過20萬人潮。

花蓮10家觀光業者20日到高雄展覽館擺攤，參加為期4天的「第20屆高雄市旅行公會國際旅展」，花蓮縣旅館商業同業公會理事長暨花蓮怡園渡假村總經理陳義豐指出，花蓮館為行銷震後花蓮依舊「安好美麗」，除推出名產、住宿多項優惠利多方案攬客，住宿折扣最低下殺3折，歡迎民眾一起來搶便宜。

夏戀嘉年華 熱鬧可期

花蓮縣政府觀光處長彭偉族說，由業者組成的花蓮館攤位，搶先為南台灣民眾提供不同的夏季旅遊選擇，強檔活動「夏戀嘉年華」系列活動，將於6月30日起連續舉辦44天。

他說，夏戀嘉年華包括靜態的韻律噴泉、眾星雲集的巨星演唱會、水舞劇場到原住民族聯合豐年祭，讓民眾能親身體驗六大族群文化之美，8月還有美麗如畫的金針花季接續登場，都是民眾暑期國旅的最佳選擇。

(中國時報)