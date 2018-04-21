捷運三鶯線穿藍裝 Ｑ版亮相

三鶯線列車外觀塗裝票選由「萬里藍天，悠遊峽谷」勝出。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

捷運三鶯線如火如荼趕工中，新北市府舉辦三鶯線列車外觀塗裝票選活動，吸引近10萬人次參與，最後由「萬里藍天，悠遊峽谷」以4萬多票勝出，20日披著天藍潮衣的Q版三鶯線列車模型亮相，預計第1輛列車2020年運抵台灣，全線2023年底完工通車。

原型車2020抵台灣

新北市捷運工程局20日舉行票選結果說明會，副市長李四川載著列車長帽子，介紹這次勝出的「萬里藍天，悠遊峽谷」外衣，日方與義大利方也派代表到場。

李四川表示，三環三線是新北市重點政策，三鶯線起自頂埔站，沿途經過鴻海科技園區、清水祖師廟、三峽老街、三鶯藝術村、台北大學、鶯歌陶博館、鶯歌老街等觀光勝地。

目前全案進度已接近2成，列車將由株式會社日立製作所所屬義大利日立軌道負責製造，第1列原型車預定於明年10月在義大利製造完成與測試，2020年底前運抵台灣，2023年完工後，將成為三鶯地區民眾的交通新選擇。

預計2023完工通車

捷運局長趙紹廉指出，此次票選共有3款造型，包括「萬里藍天，悠遊峽谷」、「如鳶當空，展翼飛揚」及「樂山樂水，陶冶性情」，本次活動共有9萬5489人次參與，「萬里藍天，悠遊峽谷」以三峽、鶯歌山林河川並存的特有地景，票數一路領先，最後獲4萬2564票，占總投票數44.57％。

李四川表示，目前環狀線第一階段、淡海輕軌綠山線年底就要完工，三鶯線工程正如火如荼展開，安坑輕軌也在2016年4月興建，今年將持續爭取中央核定萬大中和樹林第二期財務計畫、環狀線第二階段綜合規畫報告及汐止民生線綜合規畫報告，完成三環三線路網建置。

(中國時報)

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