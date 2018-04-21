安全伙伴宣言 落實職安SOP

2018年04月21日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

水利署正在著手進行石門水庫防淤隧道等工程，為了預防職災發生，水利署、勞動部職業安全衛生署20日共同簽署「安全伙伴宣言」，從源頭管理開始做起，提升施工期間安全作為。

阿姆坪工程 優先做起

「安全伙伴宣言」簽署儀式在水利署長賴建信、桃園市勞動局局長王安邦、勞動部職業安全衛生署長鄒子廉以及廠商共同見證下，由北區職業安全衛生中心主任游逸駿、北區水資源局長江明郎簽署完成。

這次合作安全夥伴計畫，最優先辦理阿姆坪防淤隧道開挖作業、後池堰下游河道整理臨水作業、抽泥浚渫水上作業、潛水員閘門檢查水下作業等四項案件，以健全管理制度及落實安全衛生措施，長期則提升全體人員安全衛生基本素養、建立防災作業參考手冊及緊急應變程序。

作業環境 從源頭管理

賴建信表示，以人為本落實安心工作場域、環境，未來每一個人進入隧道，是安全、安靜，並且工作人員也有良好的環境。勞動局長王安邦認為，安全伙伴宣言是保障每一人的生命安全以及健康，職安是從源頭管理、讓作業環境得到更多保障。

鄒子廉則說，合作簽署落實到基層，工作人員不是只有賺取薪資，相信防淤隧道這個工程當作安全的里程碑，讓國人瞭解對安全的用心。

(中國時報)