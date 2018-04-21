林慧如備戰 月底辭農業處長

2018年04月21日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

民進黨雲林縣黨部徵召縣府農業處長林慧如參選斗六市長，林慧如20日前往縣黨部登記完成徵召手續，預計4月底辭職參選。她表示，相信自己有能力，斗六市民也可以思考需要什麼樣的市長。

斗六市是基層選舉大票倉，下屆市長選舉，民進黨無人登記，縣長李進勇鼓勵林慧如參選，黨中央也勸進，縣黨部16日正式公告徵召林慧如參選斗六市長。

完成登記徵召手續

林慧如戶籍遷到斗六市崙峰里，20日獨自到縣黨部完成登記，數十名古坑鄉麻園村民自發到場陪同，令她驚喜又感動。

林慧如表示，摯愛的父母相繼去世，讓她對忙於公務未能竭力盡孝充滿愧疚，是她無法立即答應參選斗六市長的原因，幾經思考，政府是能為人民做事的，向父母擲筊請示獲得3聖筊認同。

她說，父親林國華擔任立委的斗六選民服務都由她負責，她對斗六的馬路、溪流、水溝都熟悉，加上30年服務基層的經歷，她對自己有信心。

擲筊請示父母獲可

林慧如指出，斗六是雲林首府，一定要有發展藍圖，經過規畫、討論定位後，用藍圖去發展斗六市，美麗城市需經過想像與規畫，市民可以思考誰在這個位置能讓斗六市呈現進步美麗願景。

關於組織動員，林慧如說，選舉需要很多支持，需要更多人脈，黨部未徵召前她都還沒去跑，既然登記了就會誠心拜訪，用自己的方式打選戰。

林慧如為政治大學國貿系畢業，1990年起連任4屆縣議員，任期達16年，其中1屆以全縣最高票1萬334票當選；2006年至2014年擔任2屆古坑鄉長。

(中國時報)