崇華小學讀經夯 美高中觀摩

2018年04月21日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

全台首間由大學退場改制的屏東崇華雙語小學，積極推動「讀經」課程，在全球強勢席捲而來的中國風影響下，開始受到注目；近期更吸引來自美國麥迪遜高中師生跨海來台觀摩，由小學生當起老師，一筆一劃教導金髮藍眼睛的大哥哥大姐姐們寫書法，畫面相當有趣。

國小6年讀完倫語、大學

崇華國小校長周玉霜指出，校方將經典列為重要課程，6年內學生將讀完倫語、大學、中庸及道德經等古文，融合書法教學，其實學習的內涵是將道德在生活中實踐，因此從這裡出去的學生，「人人都能輕易背上一段」。

今年初接獲越洋電話，由美國高中教師Natasha提出想要來台參訪並指定參觀崇華的念頭；校方詢問原因時她談到，因為深愛中華文化，想要觀摩書法、國畫及讀經等課程，透過網路查詢發現，正是崇華國小主推的教育理念，才主動接洽。

大小朋友搖頭同讀弟子規

麥迪遜高中師生一行14人就這樣來到台灣，校方特地安排相關課程，由小學生當起小老師協助指導，課程間還邀請美高中生一起背誦《弟子規》，看著大朋友、小朋友搖著頭一同讀經，所有人都會心一笑。

Natasha表示，因為愛上中華文化，曾經來台暫居，說著一口流利中文的她在美國開設中文課，不少學生搶著選修，也產生濃厚興趣；對於此次參訪覺得非常滿意，並向學校預約暑期再次來台，希望有一周以上的課程能深入研習。

周玉霜樂觀其成的說，台美透過教育交流，不僅能增加小學生國際視野，也是接觸全球的第一步，當他們發現跟外國人交談並非難事，也直接提升語文學習的自信，對雙方都有正向助益。

(中國時報)