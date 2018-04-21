崇華小學讀經夯 美高中觀摩

全球掀起一股中國風，美國高中生特地來台學習中華文化。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

全台首間由大學退場改制的屏東崇華雙語小學，積極推動「讀經」課程，在全球強勢席捲而來的中國風影響下，開始受到注目；近期更吸引來自美國麥迪遜高中師生跨海來台觀摩，由小學生當起老師，一筆一劃教導金髮藍眼睛的大哥哥大姐姐們寫書法，畫面相當有趣。

國小6年讀完倫語、大學

崇華國小校長周玉霜指出，校方將經典列為重要課程，6年內學生將讀完倫語、大學、中庸及道德經等古文，融合書法教學，其實學習的內涵是將道德在生活中實踐，因此從這裡出去的學生，「人人都能輕易背上一段」。

今年初接獲越洋電話，由美國高中教師Natasha提出想要來台參訪並指定參觀崇華的念頭；校方詢問原因時她談到，因為深愛中華文化，想要觀摩書法、國畫及讀經等課程，透過網路查詢發現，正是崇華國小主推的教育理念，才主動接洽。

大小朋友搖頭同讀弟子規

麥迪遜高中師生一行14人就這樣來到台灣，校方特地安排相關課程，由小學生當起小老師協助指導，課程間還邀請美高中生一起背誦《弟子規》，看著大朋友、小朋友搖著頭一同讀經，所有人都會心一笑。

Natasha表示，因為愛上中華文化，曾經來台暫居，說著一口流利中文的她在美國開設中文課，不少學生搶著選修，也產生濃厚興趣；對於此次參訪覺得非常滿意，並向學校預約暑期再次來台，希望有一周以上的課程能深入研習。

周玉霜樂觀其成的說，台美透過教育交流，不僅能增加小學生國際視野，也是接觸全球的第一步，當他們發現跟外國人交談並非難事，也直接提升語文學習的自信，對雙方都有正向助益。

(中國時報)

林慧如備戰 月底辭農業處長 槭樹轉紅 菁山里楓紅似火

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。