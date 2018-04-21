新北創客月 改造玩具總動員

石碇區永定國小的同學動手拆解舊玩具，重新組裝成新的玩具，賦予玩具新生命。（王揚傑翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

為推廣創客精神及理念，新北市教育局與玩具銀行合作，20日前往石碇區永定國小舉辦「小maker，大醫生！改造玩具總動員」系列活動，由手作達人帶領同學動手進行二手玩具再造，賦予舊玩具新生命，同時宣告5月的「2018新北創客月」正式啟動。

活動由知名手作達人大沐老師與永定國小全校師生，大家共同發揮創意改造二手玩具，低年級進行二手玩具回收分類及玩具拆解體驗，高年級則以永定國小得天獨厚的自然水域為實施場域，設計以「水上行舟」為玩具改造的主題，並帶著創意作品在水上操作。

教育局表示，透過玩具改造、全市玩具改造師生共創研習、快閃工作坊等一系列的活動，讓全市師生及市民大眾瞭解玩具回收的歷程，體驗動手實作拆解玩具的樂趣及了解其中各式的機械結構與原理，同時宣導「惜物」和「共享」的概念。

此外，教育局將於5月6日於板橋車站1樓進行玩具改造快閃工作坊，讓參與民眾能夠在有限資源下，發揮想像力及實作能力，體驗創客精神及玩具再生的重要性。

教育局指出，新北市府推動創客教育，以「實作」、「創意」、「整合」及「自學」做為創客教育理念，今年5月的「2018新北創客月」，將連結市府各局處資源，讓創客推動廣度與深度提升，以「新北創客，動手玩樂」為主軸，邀請市民大眾參與。

(中國時報)

槭樹轉紅 菁山里楓紅似火 勾結內鬼洩配方 葡萄王長子被訴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。