新北創客月 改造玩具總動員

2018年04月21日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

為推廣創客精神及理念，新北市教育局與玩具銀行合作，20日前往石碇區永定國小舉辦「小maker，大醫生！改造玩具總動員」系列活動，由手作達人帶領同學動手進行二手玩具再造，賦予舊玩具新生命，同時宣告5月的「2018新北創客月」正式啟動。

活動由知名手作達人大沐老師與永定國小全校師生，大家共同發揮創意改造二手玩具，低年級進行二手玩具回收分類及玩具拆解體驗，高年級則以永定國小得天獨厚的自然水域為實施場域，設計以「水上行舟」為玩具改造的主題，並帶著創意作品在水上操作。

教育局表示，透過玩具改造、全市玩具改造師生共創研習、快閃工作坊等一系列的活動，讓全市師生及市民大眾瞭解玩具回收的歷程，體驗動手實作拆解玩具的樂趣及了解其中各式的機械結構與原理，同時宣導「惜物」和「共享」的概念。

此外，教育局將於5月6日於板橋車站1樓進行玩具改造快閃工作坊，讓參與民眾能夠在有限資源下，發揮想像力及實作能力，體驗創客精神及玩具再生的重要性。

教育局指出，新北市府推動創客教育，以「實作」、「創意」、「整合」及「自學」做為創客教育理念，今年5月的「2018新北創客月」，將連結市府各局處資源，讓創客推動廣度與深度提升，以「新北創客，動手玩樂」為主軸，邀請市民大眾參與。

(中國時報)