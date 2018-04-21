勾結內鬼洩配方 葡萄王長子被訴

2018年04月21日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

成立近半世紀的老牌生技大廠「葡萄王」，老董長子曾盛陽離開家族企業後，竟夥同2位老員工勾結「內鬼」，竊走「乳酸菌」祕密配方，前年11月在網路刊登並控訴內容物是「給豬吃的」，意圖使登上董座的弟弟曾盛麟難堪，桃檢依違反營業祕密法起訴4人。

葡萄王對此發表聲明，對於內部員工洩漏產品配方「深感痛心」，全力配合調查，也積極檢討反省內部控管流程，強調葡萄王研發實力屢獲多項國際大獎肯定，是公司最重要的資產之一，侵權行為絕對訴諸法律追究。

曾任葡萄王總經理的二代長子54歲曾盛陽，2016年6月為破壞家族企業葡萄王的市場領先地位，涉嫌透過曾任葡萄王營業部總監、離職轉開生技國際公司擔任負責人的52歲陳男，找上在職的55歲林姓研發專員，竊取葡萄王「康貝兒乳酸菌」配方和比例等營業祕密。

曾盛陽從林姓老員工手中拿到配方比例後，交給過去在葡萄王擔任行銷部副理的44歲謝女，謝就在以媽媽身分經營的個人部落格發表《恐怖的直銷益生菌配方》，指控相關菌種有害人體健康，吃了會傷身害命，甚至說是「給豬吃的」，曾藉此上演「長子復仇記」，要使家族企業和擔任董座的親弟弟曾盛麟難看。

葡萄王公司發現後提告，桃園地檢署企業犯罪專組檢察官林鋐鎰，指揮桃園市調處偵辦，4人都坦承不諱，桃檢依逾越授權範圍重製及洩漏他人營業祕密罪嫌起訴。

葡萄王前董座曾水照育有2子1女，長子曾盛陽一路跟隨父親在葡萄王歷練，但派駐上海擔任總經理期間卻不堪虧損，老董找回在英國留學的次子曾盛麟，重新整頓、將老企業制度化，2014年曾水照過世後，「小王子」曾盛麟接班，大哥曾盛陽則出清股權黯然離開，前年底葡萄王爆出涉改標賣過期品，當時董事長曾盛麟親上火線強調是「家族內鬥、不實爆料」，但仍被依食安法200萬元重保，如今「內鬥」似乎是小王子扳回一城。

(中國時報)