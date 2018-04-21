國民黨林聖爵、楊鎮文5月下旬全民調

2018年04月21日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

最早表態參選斗六市長的國民黨籍縣議員林聖爵。（周麗蘭攝）

雲林縣議員林聖爵、前斗六市長楊鎮文爭取國民黨提名參選斗六市長的意志都很堅定，縣黨部主委林文進表示，兩人都睿智接受全民調，但各自希望在4月、6月進行，縣黨部提名小組建議折中在5月下旬前辦理。

林文進指出，17日連續拜訪楊鎮文、林聖爵，楊表達全民調是國民黨應該堅持的提名機制，這也是他參加市長提名登記的目的，願意繳交全民調事務費100萬，剩餘經費捐給縣黨部，但希望有一段時間衝刺，最好在6月辦理全民調。

林文進拜訪林聖爵時轉達楊鎮文的意見，林聖爵也認為，接受民意考驗是他非常贊成的意念，他接受和楊鎮文以公平民調的君子之爭，但希望全民調愈快愈好，最好4月底就完成，以利勝出的提名人趕快投入選戰。

國民黨雲林縣黨部19日召開提名小組會議，建議折中全民調在5月下旬前完成。

林文進表示，雙方主動表達接受全民調，輸的一方絕對會為對方助選，全民調前會讓雙方簽署同意書，也希望林、楊兩人爭取全民調的衝刺以推銷自己為重，不要人身攻擊。

外傳國民黨籍的斗六市民代表會主席陳明章也將參選，林文進表示，陳明章因故沒有領表參與黨內初選，他曾拜訪陳表達國民黨挽留的誠意，陳未表態接與否，只是笑一笑。

林文進表示，若陳明章堅持參選，黨紀會表達黨的態度，站在縣黨部立場，期盼他繼續為斗六市民服務，也不排除為他另闢舞台，對他的歸隊永不放棄。

(中國時報)